BBB 22: Indicado ao paredão por Linn da Quebrada, Paulo André dispara: ''Jogou sujo''

No décimo paredão do BBB 22, Paulo André desabafou com brothers sobre o discurso de indicação da líder da semana Linn da Quebrada

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 08h00

A indicação da líder da semana Linn da Quebrada (31) deu o que falar momentos depois da formação do décimo paredão do BBB 22!

Em conversa com Pedro Scooby (33), Arthur Aguiar (33) e Douglas Silva (33), o brother Paulo André (23), que foi mandado pela rapper à berlinda, desabafou sobre o discurso de indicação.

Para o atleta, ela jogou sujo. "Não quero me precipitar nas palavras... ela jogou sujo! Ela justificou 'tirou duas pessoas do meu VIP'... ela estava rindo disso aqui", recordou o Castigo do Monstro que tirou Lucas (31) e Eslovênia (25) das regalias do VIP.

Scooby afirmou que está tudo certo, mas Arthur comentou: "Acorda, já falei para você...".

"Pro público não tirar ela de traíra pra justificar o 'bagulho'", disse P.A. "Usar o ao vivo, o discurso dela pra poder se blindar?", continuou.

"Isso também é pra se justificar", avaliou Douglas. "Exato. Pro público não falar assim: 'Caralh*, você é vacilona'", finalizou Paulo André.

"Ela votar em qualquer um de vocês, era justificar o injustificado", opinou Arthur sobre P.A., Douglas e Scooby terem decidido deixar a prova de resistência para que a cantora ficasse com a liderança.

Boninho promete mudanças nesta semana no BBB 22

O diretor Boninho (60) está planejando surpresa para os brothers para esquentar o clima no BBB 22! O Big Boss afirmou que entrará fantasiado na festa do próximo sábado na casa mais vigiada do Brasil.

"Fala, Mionzera! Dá pra você me emprestar o Globolinha? Os robôs fizeram o maior sucesso na última festa, então me deu vontade de voltar lá na casa, dançar, brincar e acho que o Globolinha vai ser bem bacana, porque eles não vão sacar que sou eu de jeito nenhum. Então fica marcado: sábado que vem, tô de Globolinha na festa do 'BBB'", disse ele.

Paulo André enfrenta Lucas Bissoli e Pedro Scooby no décimo paredão do reality. Um deles deixará a competição na próxima terça-feira, 29.