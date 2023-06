Ex-BBB Key Alves chora e desabafa na web: 'Hoje está sendo muito difícil'

Ex-BBB Key Alves preocupa os fãs ao mostrar lágrima escorrendo no seu rosto durante desabafo

A ex-BBB Key Alves teve uma noite difícil na última quarta-feira, 14, e apareceu chorando nas redes sociais. A jogadora de vôlei mostrou uma foto de uma lágrima escorrendo pelo seu rosto e desabafou sobre o seu momento de tristeza.

Na imagem, ela escreveu que estava enfrentando um momento difícil, mas iria ter um novo dia pela manhã. "Amanhã é um novo dia. Tem dias que não dá pra ser forte o tempo inteiro e eu nunca vou esconder pra vocês! Me viram chorar várias vezes no BBB, aqui vai ser igual. Hoje está sendo muito difícil, boa noite", disse ela.

Logo depois, ela completou: "Graças a Deus estou realizando muitas coisas, sonhos etc. Mas sabe quando você sente falta de algo? Que Deus conforte o meu coração e o de vocês que talvez estejam passando por algo difícil. Todos vocês meus fãs estão em minhas orações".

Ex-BBB Key Alves comenta sobre affair com gringo

A ex-participante do Big Brother Brasil 23 e jogadora de vôlei Key Alves deu uma entrevista para à coluna Leo Dias, do Metrópoles, para se explicar sobre o flagra que seu atual affair suíço teve com outra ficante. O modelo Kevin Lutolf, para quem não sabe, foi visto com outra pessoa, logo após a ex-sister assumir que os dois estavam tendo um lance.

Mas, a ex-BBB afirmou agora que os dois estão solteiros e que não há nada oficial até o momento. "O boy gringo também é solteiro. Ele é modelo, ator, então aparece o tempo inteiro com modelos. Pode ficar tranquilo, ele é solteiro, não converso com ninguém casado", revelou a jogadora de vôlei. "Ele mora muito longe, na Suíça, tem que fazer um passaporte, um visto… Estamos conversando, já tivemos nossa primeira ligação de vídeo, nos conhecendo assim, e talvez ele venha para o Brasil no mês que vem", completou.