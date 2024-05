Personal das celebridades revela segredos de Mel Maia para o corpo perfeito; confira

Em entrevista à CARAS Brasil, Carol Vaz conta detalhes sobre o treino de Mel Maia e comenta o quanto a atriz é focada e disciplinada

Mel Maia (20) tem impressionado fãs e seguidores ao compartilhar sua rotina intensa de treinos, nas redes sociais. Foco e disciplina são os segredos da atriz, que tem desfilado por aí um físico belíssimo. Em entrevista à CARAS Brasil, a personal Carol Vaz, que cuida de várias famosas como Jojo Todynho (27) e Viviane Araújo (49), revela alguns segredinhos do treino da carioca.

“A Mel treina de três a quatro vezes comigo. São treinos localizados, então, é um treino com ênfase em quadríceps, outro treino com ênfase no glúteo, outro treino com ênfase em posterior; e sempre com o objetivo de treinar bem, em segurança. Então, ela faz muita força, e é o que eu peço sempre para as minhas alunas: comprometimento na hora do treino e fazer força em segurança”, explica Carol.

A personal ressalta que o treino de Mel é adequado para o corpo dela, respeitando suas limitações. “Ela faz muita força em cima disso, e isso faz com que ela mantenha esse corpo lindo. A Mel é fofinha, né? (risos) E o que eu gosto muito também é que faça cardio, porque o cardio, fora deixar o percentual de gordura mais baixo, deixa mais bem condicionada, facilita no dia a dia dela. E toda essa rotina dela de treino é adequada a rotina de trabalho dela. Muito importante adequar o treino ao trabalho”, conta.

“Então, ela diz que quando tem que viajar, a gente muda o cronograma, muda o horário. Quando tem que trabalhar também. E baseado nisso, que ela treina para se sentir bem. Então, treinando melhora o humor, melhora a energia, melhora tudo. E são mais ou menos quatro séries de cada exercício. E dependendo da carga, aumento ou diminuo o número de repetições”, acrescenta Carol.

A profissional destaca que o objetivo é fazer força e sentir o músculo trabalhar. “Acho que o treino favorito da Mel é perna (risos). Ela me chama de chefa e diz: ‘Vamos treinar a perninha, chefa’. Outra coisa muito importante é, na hora do treino, tentar manter a execução a mais perfeita possível. E aprender a controlar a respiração também, que isso é um jeito de fazer força sem subir muita frequência cardíaca. Isso ajuda a ter uma longevidade no treino. Ela dura mais no treino”, fala.

Mel faz treinos de meia hora. “Porque a gente corta a gordura do treino, então é o treino a vera. Não vamos bater papo, a gente vai treinar. Não tem telefone, não tem papo, é treino. Por isso que são treinos de meia hora, com mais intensidade. Isso é bom para a cabeça também, porque a pessoa não cansa, não enche o saco rápido”, salienta Carol, que tem quase sete milhões de seguidores no Instagram.

A personal trainer afirma que o resultado que Mel Maia já vem conquistando vem, principalmente, de sua disciplina. “Ela encontrou uma versão dela disciplinada no treino, incrível. E é óbvio que todo mundo oscila alguma coisa, mas a Mel, quando encaixa, é muito disciplinada, muito esforçada também. E ela fica muito bem mentalmente também, quando está com o treino encaixado. Isso faz muito bem pra ela, dá pra ver na carinha, que ela fica muito mais feliz”, finaliza.