Em Portugal, Mari Gonzalez se diverte em jantar com família de Pipo Marques

Curtindo uma viagem para Portugal, Mari Gonzalez se diverte em jantar com família de suposto novo affair, Pipo Marques; veja!

Parece que Mari Gonzalez e Pipo Marques não fazem mais questão de esconder seu relacionamento! A ex-BBB e o cantor estão curtindo uma viagem em família em Portugal e, neste domingo, 26, o filho de Bell Marques mostrou alguns cliques desse passeio delicioso.

Em seu perfil oficial do Instagram, o músico publicou alguns registros das noitadas em família. No álbum de fotos, Mari apareceu curtindo muito com a família de seu novo amado. Logo no final, ela também apareceu sentada à mesa com a família do artista, incluindo Rafa Marques e Pati Guerra, irmão e cunhada de Pipo, além de Aninha Guerra e Bell Marques, pais do cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pipo Marques (@pipomarques)

Vale lembrar que Mari Gonzalez e Pipo Marques ainda não se assumiram oficialmente como casal, mesmo com o compartilhamento de registros de sua viagem a Portugal. Esta é a primeira vez que a ex-BBB mostra um novo romance desde o término de seu noivado com Jonas Sulzbach em 2023.

Pipo Marques posta vídeo com Mari Gonzalez em viagem

No último sábado, 24, Mari Gonzalez fez sua estreia no feed do Instagram de Pipo Marques. O cantor abriu um álbum de fotos de sua viagem a Portugal e fez questão de incluir a ex-BBB, com quem está supostamente vivendo um relacionamento, entre os cliques.

Em seu perfil oficial do Instagram, Pipo compartilhou diversos cliques explorando a beleza natural de Algarve. Ao final da publicação, ele adicionou um vídeo onde a ex-BBB apareceu sorridente para a câmera.

"Que dia!", escreveu Pipo na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas foram a loucura com a aparição da influenciadora. "Mari tem sorte!", disparou um seguidor. "Já já tem fotos do casal", declarou outro. "Olha ela ai!", celebrou mais um.