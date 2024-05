Luciano Huck e Angélica posam com filhos em Futebol Solidário

Prestigiando o Futebol Solidário, Luciano Huck e Angélica posam com seus três filhos nas arquibancadas do Maracanã; confira!

Neste domingo, 26, o Maracanã recebeu vários famosos para o Futebol Solidário, realizado para arrecadar fundos em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck estiveram presentes no evento, que foi transmitido no Domingão, da Globo, com toda sua família reunida.

Em seu perfil oficial do Instagram, Huck publicou um álbum de fotos ao lado de sua esposa e os três filhos do casal: Joaquim, de 18 anos, Benício, de 16, e Eva, de 11 anos. Juntos, o quinteto posou nas arquibancadas do estádio, onde prestigiaram a partida de futebol beneficente.

O Futebol Solidário contou com apresentação de Luciano Huck, que comandou um Domingão Especial para a TV Globo. Mais cedo, ele mostrou os bastidores da produção do evento, incluindo os vestiários dos jogadores, além de sua chegada ao Maracanã, quando ainda estava vazio. O apresentador também apareceu se preparando para entrar ao vivo na televisão.

Angélica fala sobre ter relacionamento não monogâmico com Luciano Huck

A apresentadora Angélica fez revelações sobre sua vida íntima com o apresentador Luciano Huck. Em entrevista à Ela, do jornal O Globo, a loira revelou se abriria sua relação com o amado, com quem tem três filhos e está há 20 anos.

"Não [pensamos em deixar de ser monogâmicos]. Mas a gente fala sobre isso, temos amigos que são. Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos", opinou sobre o assunto.

A esposa do apresentador ainda comentou como reagiria se descobrisse uma traição. "Dependendo do que fosse, sim. 'Tenho outra família há 20 anos'. Isso seria bem difícil de perdoar. 'Tive uma situação com outra pessoa'. Pode ser que perdoasse, mas nunca vivi uma situação assim. Já o Luciano, não sei se conseguiria (perdoar), acho que não", declarou.