Ex-BBB Jessilane Alves abre o jogo sobre situação financeira após o reality show

Ex-BBB Jessilane Alves revela que não ficou rica após o Big Brother Brasil: 'Eu estou quase na mesma'

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 15h01

A ex-BBB Jessilane Alves contou sobre sua vida financeira após participar do Big Brother Brasil 22, da Globo. Ela contou que não ficou rica após a atração e usou o dinheiro que ganhou nas dinâmicas do programa para pagar suas contas aqui fora.

Em participação no podcast PodPah, a professora contou que está trabalhando bastante para criar a sua fortuna. “Gente, não saí rica, não, tá, galera? Saí mais pobre do que entrei. Se não fosse o prêmio de R$ 100 mil, sairia devendo”, disse ela.

Então, Jessi contou que está fazendo trabalhos aqui fora, mas o dinheiro não entra na hora. “Cada trabalho que vai chegando, eu vou executando e demora alguns dias para receber. Então, eu estou quase que na mesma”, desabafou.

Por fim, a ex-BBB contou que seu objetivo é ganhar o valor do prêmio de campeão do reality show. “Recebi o prêmio e fui resolvendo a minha vida aos poucos. Vou construir esse prêmio ao longo do tempo”, disse ela.

Há poucos dias, Jessi alugou uma casa na capital paulista junto com a mãe e a irmã e já mostrou alguns detalhes da residência nas redes sociais há poucos dias.