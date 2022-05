Ex-BBB Jessilane mostra detalhes de sua nova casa

Ex-BBB Jessilane muda de casa após período hospedada na casa de Tiago Abravanel e revela alguns detalhes do seu novo lar

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 13h38

A ex-BBB Jessilane (26) está de casa nova! Nesta quarta-feira, 25, ela contou que está nos preparativos finais para se mudar para o novo lar e está empolgada com a novidade.

Nos últimos dias, a professora estava hospedada na casa do ator e cantor Tiago Abravanel (34) e, agora, já está em sua nova casa. Porém, o local ainda está sem os móveis e ela e sua família estão fazendo a faxina.

Assim, nas redes sociais, Jessi decidiu mostrar alguns detalhes da nova casa antes de terminar a arrumação. “Gente, estou aqui já na minha nova casa. Vou fazer um tour para vocês, aqui é muito fofo, muito bonitinho, muito fofo mesmo. Vocês vão gostar”, disse ela, que revelou que a casa tem dois andares, três quartos, churrasqueira e cozinha com armários brancos.

Há poucos dias, a ex-BBB anunciou sua mudança para São Paulo. "Era segredo? Carinha de cansada, mas amanhã inicio uma fase tão sonhada por mim e por vocês. Estou me mudando para São Paulo", revelou a professora, e completou: "E quero trabalhar muito, porque tudo que alcancei na minha vida foi na base do trabalho e agora não vai ser diferente. Ah, e conto com vocês bem pertinho de mim sempre!".

Fotos da nova casa da ex-BBB Jessilane: