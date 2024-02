Ex-BBB Isabella Cecchi aposta na eliminação de brother: ‘Falas problemáticas’

Em entrevista à CARAS Brasil, Isabella Cecchi, do BBB 19, avalia formação do Paredão e opina quem deve ser o eliminado da semana

Isabella Cecchi (29) está ligada em tudo o que acontece no BBB 24. A influenciadora, que já viveu a experiência do confinamento em 2019, aprova a decisão da líder Beatriz (23) em indicar Rodriguinho (45) ao Paredão da semana. Em entrevista à CARAS Brasil, a acadêmica de Medicina comenta os últimos acontecimentos do reality show.

"Achei ótimo porque parece que as pessoas desse BBB estão com medo de indicar Camarotes. Além disso, Rodriguinho teve várias falas e atitudes problemáticas e o público estava esperando faz tempo por esse momento de vê-lo no paredão. Bia mandou muito bem em todos os alvos e ainda conseguiu proteger seus aliados", avalia.

Rodriguinho, Lucas Henrique (29) e Fernanda (32) se enfrentam no nono Paredão da temporada. Para Cecchi, não resta dúvida sobre a eliminação do ex-Travessos nesta terça-feira, 27. "O Rodriguinho, pois teve muitas falas problemáticas e demonstra a todo momento não querer estar no programa", afirma.

A ex-BBB comenta o jogo externo entre os administradores dos emparedados e concorda com a união das equipes de Fernanda e Lucas para tirar o cantor da disputa. "Acho que estão certos, pois dentro da casa os participantes não conseguem ver tudo. Rodriguinho acaba queimando o Gnomos e eliminá-lo pode dar um novo rumo ao jogo", acredita.

Bate e Volta e Sincerão

A atitude de MC Bin Laden (30) em provocar os concorrentes com um "chupa" ao vivo na Globo dividiu opiniões. O funkeiro venceu a Prova Bate e Volta e se livrou da berlinda. Isabella torce para que o retorno do cantor traga novas narrativas para o programa.

"O Bin Laden não é um participante muito querido, então acho que o público não gostou. Ele também disse que o jogo começou agora, mas já faz 50 dias de programa, né?", alfineta. "Espero que ele movimente bem nessa semana pra gente ter novos enredos e pautas", torce.

Na edição desta segunda, 26, os emparedados, líder e anjo participarão no Sincerão. Boninho (62) adiantou que a dinâmica da semana vai envolver alianças. Para influenciadora, é importante ter aliados dentro do jogo. "Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Com certeza formar alianças é essencial pra se manter no jogo", diz.

A ex-BBB relembra dinâmica da semana passada em que carta de familiares foram destruídas por participante no BBB 24. "É bem triste esse tipo de dinâmica pra quem ta na casa, pois tudo la é muito intenso e a saudade da família é enorme, mas pra assistir é muito bom, pois os participantes precisam se comprometer e deixarem claro as suas prioridades, além das brigas que rolam após a dinâmica que são sempre muito boas de acompanhar", conclui.