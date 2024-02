BBB 24: Irmã de Davi aponta ingratidão de torcida e desabafa sobre Isabelle

Raquel Brito, irmã de Davi, abre o jogo e diz o que pensa da atitude da torcida de Isabelle após comentário feito pelo participante do BBB 24

A briga das torcidas de Davi (21) e Isabelle (31) deixou a irmã do brother, Raquel Brito, decepcionada, nesta sexta-feira, 23. A parente do participante do BBB 24 conversou com a CARAS Brasil sobre a confusão criada após uma opinião do motorista sobre o impasse entre a Cunhã-Poranga do Boi Garantido e Beatriz (23). As duas queiram a liderança da semana.

Em conversa com Matteus (27), Davi disse que a camelô do Brás seria a líder e sua aliada ficaria com o dinheiro, R$ 44,5 mil no total. O estudante concordou com o amigo e ressaltou que a integrante do grupo fadas tem "inimigos" e é alvo de boa parte da casa.

+ BBB 24: Saiba quem venceu a prova do anjo deste sábado

O motorista de aplicativo teve uma conversa com Isabelle logo em seguida e a aconselhou abrir mão da liderança, o que deixou a torcida da dançarina revoltada. Os admiradores de Davi justificaram apoio ao brother e afirmaram que se a amazonense fosse líder, ela levaria os integrantes do 'puxadinho' - Raquele (22), Michel (33) e Giovanna (27) - para o VIP.

O baiano teria o jogo prejudicado com a possível manobra da Cunha, segundo a torcida. Já quem acompanha Isabelle afirma que o brother está apenas pensando em proteger Matteus e que a amizade dos dois não é mais a mesma.

Em conversa com a CARAS Brasil, a irmã de Davi aponta ingratidão da torcida de Isabelle e reforça o pensamento dos fãs do familiar. "Ingratidão e falta de visão de jogo!!! Isa na liderança poderia indicar alguém [sem sentido] para o Paredão", afirma. "Agora a casa tem que pegar fogo", defende em seguida.

Questionada sobre Davi marcar presença na berlinda que será formada neste domingo, 25, Raquel afirma que confia no público que já abraçou o irmão. "Se ele for a gente vai responder junto com a torcida. Eu to tranquila", pontua.

No programa ao vivo, a dançarina resolveu seguir os conselhos do motorista a abriu mão da liderança. Com isso, ela ainda corre risco de ser indicada ao próximo Paredão. Em caso de falta de consenso entre as duas, Fernanda (32) e Pitel (24), que ficaram em segundo lugar, seriam declaradas vencedoras.