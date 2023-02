Ex-BBB Gustavo aparece pela primeira vez após sua conta 'sumir' do Instagram

Eliminado do BBB 23, Gustavo dá o que falar com o 'sumiço' de sua conta no Instagram e se explica: 'Virou um auê'

O ex-BBB Gustavo Benedeti, o Cowboy, virou assunto nas redes sociais na manhã deste domingo, 26, quando a sua conta no Instagram desapareceu. Os fãs ficaram preocupados com o motivo do sumiço do perfil dele poucas horas após ele ter sido eliminado. Porém, tudo não passou de um erro.

Na tarde deste domingo, ele apareceu nos stories do Instagram pela primeira vez depois de sair do reality show e contou que foi surpreendido ao ter a sua conta deletada, mas tudo já foi ajeitado.

“Acabei de acordar, vou tomar um cafezão. Está tudo certo, aqui. Queria agradecer pelo apoio e o carinho de todo mundo, pela energia positiva que estão mandando, muitíssimo obrigado! Sou grato por isso. Já aconteceu um monte de coisa hoje que eu nem estava sabendo. Acordei e já descobri que meu Instagram tinha sido derrubado e já virou um auê, mas está tudo certo, já deu tudo bom. Conforme as coisas vão acontecendo aqui, eu vou passando para vocês. É muita informação. Beijo para vocês e vida que segue agora aqui fora”, disse ele.

Vale lembrar que Gustavo foi eliminado do BBB 23 no sexto paredão da edição e saiu com mais de 71% dos votos do público. Na berlinda, ele enfrentou Domitila Barros e Fred Nicácio. Gustavo, o Cowboy, foi parar no paredão por causa do Poder Supremo. Na quinta-feira, 23, o cantor MC Guimê atendeu ao Big Fone e ganhou o Poder Supremo, que deu o direito para ele trocar qualquer pessoa que estivesse no paredão. Então, ele decidiu tirar Cara de Sapato da berlinda – após ele ter sido indicado pela líder – e emparedou Gustavo, que é um dos rivais de MC Guimê no jogo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GUSKEY 🔑🐎 (@portalguskey)

Key Alves vai parar no paredão poucas horas após a eliminação de Gustavo

O clima está tenso na vida de Key Alves no BBB 23. Depois de ver seu parceiro Gustavo ser eliminado, ela foi indicada ao paredão. MC Guimê, que é o maior rival dela no jogo, ganhou o Poder do Anjo e deu o Castigo do Monstro para ela.

Nesta rodada, o Castigo do Monstro era uma indicação ao paredão. Sem pensar muito, Guimê emparedou Key Alves.