BBB 23: Key Alves é indicada ao paredão menos de 24 horas após a saída de Gustavo

Após sofrer com a eliminação de Gustavo, Key Alves é mandada direto para o paredão como Castigo do Monstro

Na tarde deste domingo, 26, Key Alves foi emparedada no BBB 23, da Globo. Menos de 24 horas após ver o seu parceiro Gustavo ser eliminado do jogo, ela foi parar na berlinda por causa do Castigo do Monstro. Isso porque o grande rival dela, MC Guimê, conquistou o posto de Anjo da semana.

Nesta tarde, os participantes fizeram a Superprova Líder e Anjo, na qual tiveram que encontrar cards escondidos em uma caixa. Bruna Griphao foi a campeã e se tornou a nova líder da temporada. E MC Guimê ficou em segundo lugar, se tornando o novo Anjo.

Na sala de estar, MC Guimê recebeu a notícia de que está imune e tinha que escolher alguém para o Castigo do Monstro, que é uma indicação ao paredão. Rapidamente, ele decidiu indicar Key Alves para o paredão. Os dois são rivais declarados no reality show após a eliminação de Gustavo na noite de sábado, 25.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Ameaça? Key Alves confronta MC Guimê

Depois de chorar muito com a eliminação de Gustavo, Key Alves recuperou as forças e decidiu dizer que vai enfrentar MC Guimê. Pouco antes do Big Fone tocar, ela parou na frente de Guimê e disparou: “Já que é para ter coragem, eu vou falar na tua cara, você mexeu com a pessoa errada”.

Logo depois, em conversa com seus aliados, ela disse que quer enfrentá-lo no paredão. “Eu quero ir no paredão com ele. Quero eu e ele, vamos ver se ele é f*dão então”, avisou.

Antes disso, Key ainda questionou a eliminação de Gustavo após o discurso de Tadeu Schmidt, que apontou que a coragem foi determinante no resultado do paredão. “Como que ele não teve coragem?”, afirmou, e completou: “Não vai ficar assim”.