Ex-BBB Fred Nicácio aparece na cama com seu marido após ser eliminado do reality show

Eliminado do BBB 23, da Globo, há apenas dois dias, Fred Nicácio curte momento de chamego com o marido na cama

O ex-BBB Fred Nicácio está matando a saudade do marido, Fábio Gelonese, após ter sido eliminado do BBB 23, da Globo. Nesta quinta-feira, 2, o marido dele compartilhou um momento de carinho deles na cama após a maratona de compromissos pós-reality show.

Os dois apareceram sem camisa na cama e abraçados enquanto Fred dormia relaxado.

“Ontem foi um dia intenso de gravações, Fred estava exausto e apagou aqui depois do almoço. Hoje os compromissos dele começam só às 16h. Tanto tempo que ele não dormia assim no meu peito que eu resolvi registrar esse momento. Mas certeza que ele vai reclamar que tá parecendo um abacaxi com o cabelo preso!”, disse Gelonese.

Após sair do BBB 23, Fred Nicácio reencontrou o marido no corredor do hotel e eles compartilharam o vídeo do momento nas redes sociais. Os dois comoveram os fãs com o abraço carinho e o beijo que trocaram no reencontro.

Saiba o que Fred Nicácio falou no recado do eliminado

O ex-BBB Fred Nicáciodeu um recado geral para os colegas de confinamento e os aconselhou a escrever suas próprias histórias no reality show durante o recado do eliminado no BBB 23.

“Fala galera da casa, vocês que ainda estão aí confinados, eu sei como é estar aí. Sei como os dias são muito nublados, não se esqueçam de buscar a essência de vocês, valores, escrupulos, ética, moral, tudo isso conta muito. Não tente escrever uma história bonita, escrevam uma história que vocês tenham orgulho. Consciência tranquila sempre. Um beijo, desculpa qualquer coisa que eu fiz para alguém aí, nunca foi intencional e coragem, força e luz. Muito axé para vocês. A gente se encontra aqui fora”, afirmou ele.