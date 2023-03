BBB 23: Saiba o que Fred Nicácio falou no recado do eliminado

Fora da casa do BBB 23, Fred Nicácio aparece no telão da sala para mandar um recado para os confinados: 'Nunca foi intencional'

O ex-BBB Fred Nicácio teve o seu vídeo com o recado do eliminado exibido no telão da sala de estar do BBB 23, da Globo, na tarde desta quarta-feira, 1º. O médico deu um recado geral para os colegas de confinamento e os aconselhou a escrever suas próprias histórias no reality show.

“Fala galera da casa, vocês que ainda estão aí confinados, eu sei como é estar aí. Sei como os dias são muito nublados, não se esqueçam de buscar a essência de vocês, valores, escrupulos, ética, moral, tudo isso conta muito. Não tente escrever uma história bonita, escrevam uma história que vocês tenham orgulho. Consciência tranquila sempre. Um beijo, desculpa qualquer coisa que eu fiz para alguém aí, nunca foi intencional e coragem, força e luz. Muito axé para vocês. A gente se encontra aqui fora”, afirmou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)

Fred Nicácio explica os dedos cruzados em conversa com Cristian

No programa 'Mais Você', da Globo, Fred Nicácio explicou o seu gesto de cruzar os dedos em um sinal de figa durante uma conversa com Cristian no BBB 23.

“Eu me protegi mesmo contra o ataque espíritual que ele estava fazendo ali para mim. Aquela historinha de que poderia ser qualquer pessoa, mentira, história. Uma pessoa que demonstrou tanta falsidade, tanta periculosidade, tanta armação, jamais que ele iria me ganhar naquele papinho furado. Eu já estava vacinado contra ele", disse ele.

E completou: "E ali eu não vou deixar de apertar a mão dele, porque seria uma falta grande para mim e uma coisa que eu não faço é transformar o vilão em vítima, isso eu não faço. Eu apertei a mão dele, mas eu me protegi como eu sei. Mandinga, coisa que os meus mais velhos me ensinaram, que funciona”.