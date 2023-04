Ex-BBB Fred Desimpedidos puxa Larissa pelo braço ao serem encurralados por fãs: ‘Tenso’

Cercados por fãs no hotel, Fred puxa Larissa pelo braço para não deixar namorada para trás conversando com admiradores, deixando multidão irritada

Nesta quarta-feira, 26, o casal de ex-BBBs formado pelo youtuber e influenciador digital Fred Desimpedidos e a professora de educação física Larissa Santos acabou virando assunto entre os internautas das redes sociais. Isso se deu porque, como os dois estão cumprindo a agenda atarefada da TV Globo após o Big Brother Brasil 23, os namorados acabaram sendo encurralados por alguns fãs no saguão do hotel em que estão hospedados.

Cheio de admiradores dos pombinhos, que aproveitaram o momento de saída e entrada dos ex-brothers para tentar tirar fotos e conversar com eles, foi então que Fred foi flagrado puxando Larissa pelo braço, para que pudessem ir embora. Assim, sendo levada pelo amado, a personal trainer tentou tranquilizar os fãs que estavam presentes, que ficaram visivelmente incomodados com a forma repentina que os dois estavam saindo.

“Na volta eu tiro [foto, na volta eu tiro”, acalmou Larissa, enquanto era arrastada para fora do hotel por Fred, sendo seguida pelas pessoas ali presentes. Os internautas, claro, não perdoaram a atitude do youtuber. “Infelizmente são as escolhas dela, né? Uma pena, porque a Larissa tem muito potencial para brilhar sozinha”, apontou um. “Já vi esse filme”, detonou mais um. “Que tenso”, criticou um terceiro. Muitos criticaram demais a forma como Fred prejudicou a interação da professora de educação física com os fãs que ficaram esperando por eles.

O Fred puxando a Larissa pra não falar com os fãs??? @larisantosbe mulher corre disso plmds vc ta se apagando! pic.twitter.com/5aJgDFFNWg — Sah (@sccoments) April 26, 2023

Mesmo assim, outras imagens do mesmo momento mostram que Larissa e Fred atenderam bastante os fãs que estavam no saguão do hotel, e que nada passou de um mal entendido. Aparentemente, os pombinhos estavam atrasados para um compromisso com a emissora, mas fizeram questão de tirar algumas fotos antes.

Fred e Larissa atendendo fãs no hotel pic.twitter.com/3LFi2aaauT — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 26, 2023

Larissa foi "expulsa" da entrevista das finalistas

Para entrevistar somente as finalistas Bruna Griphao, Aline Wirley e a campeã Amanda, a apresentadora Ana Clara teve que pedir licença para a professora de Educação Física, que estava ao lado delas para a conversa. "Amiga, pode ir", disse Ana Clara, dando um chega para lá na morena. Na internet, o momento viralizou com alguns internautas apontando grosseria da comandante e outros achando normal que ela pedisse o afastamento da sister.