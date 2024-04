Ex-BBB Beatriz reage ao ser chamada de forçada: ‘Eu não seria eu’

Eliminada do BBB 24, Beatriz avalia qual foi o motivo de sua eliminação do reality show: ‘Talvez isso tenha causado'

Durante a entrevista no programa Bate-papo BBB, do Globoplay, a ex-BBB Beatriz foi questionada sobre ter recebido o rótulo de ‘forçada' durante o reality show. Ela negou que tenha exagerado em sua personalidade e garantiu que é assim na vida real.

Inclusive, ela avaliou que sua personalidade irreverente pode ter atrapalhado o seu jogo no programa. “Pode ser que sim, mas se eu não fosse assim, eu não seria eu. Desde o primeiro até o último paredão, eu fui indicada pelo mesmo motivo. Eu falava: ‘Será que eu estou sendo chata?’. Pode ser que tenha atrapalhado, eu não sei o que o público pensou. Mas essa sou eu, se eu não for assim, não seria eu”, afirmou.

Ela ainda completou: “Talvez, em algum momento, o público pensou que eu estava exagerando um pouco. Eu já sou emocionada, lá dentro eu fiquei mais ainda. Lá, aflora tudo o que você é. Se você é uma pessoa muito alegre, a alegria toma conta”.

Então, Beatriz avaliou que a roupa de fruta pode ter sido o motivo de sua eliminação. “Talvez, nesses momentos, eu tenha passado dos limites. Brasil, me perdoe. Eu fiz a promessa para o Brasil que, se eu voltasse do paredão, eu ia fazer uma roupa com fruta. Talvez isso tenha causado minha eliminação”, comentou.

Qual foi a porcentagem da eliminação de Beatriz?

Beatriz foi eliminada do BBB 24, da Globo, na noite de quinta-feira, 11, com 82,61% dos votos do público. No paredão, ela enfrentou Davi e Isabelle, que permanecem no jogo para a reta final.

Cunhã recebeu 9,86% dos votos e o baiano 7,53%. O motorista de aplicativo e a dançarina se juntaram a Matteus e Alane no TOP 4 da temporada.

A ex-camelô era uma das fortes candidatas ao prêmio, mas acabou perdendo admiradores após suas últimas atitudes na casa, incluindo a briga com Davi.