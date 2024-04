Ex-BBB avalia eliminação de Lucas do reality: 'Como vai ser o desfecho?'

Em entrevista à TV CARAS, a ex-participante do BBB Thaís Braz comenta a eliminação de Lucas do reality nesta terça-feira, 9

Último eliminado do BBB 24, Lucas Henrique (30) tem dado o que falar entre os fãs do reality e internautas desde que deixou a casa. Em entrevista à TV CARAS, a influenciadora Thaís Braz (31), participante da 21ª edição do programa, avaliou a eliminação do capoeirista.

"Desde o começo ele foi muito puxa saco dos Camarotes, teve a história com a mulher dele, que agora é ex... Quando ele foi para o Paredão, todo mundo ficou curioso para ver como vai ser a reação dele quando ele descobrir tudo o que aconteceu aqui fora", disse ela, sobre a eliminação do BBB .

Ao longo da edição, Lucas ficou bastante marcado pela sua amizade com alguns participantes do grupo Camarote, como MC Binn (30), Yasmin Brunet (35), Wanessa Camargo (41) e Rodriguinho (45). Alguns internautas fizeram brincadeiras sobre o professor de educação física fazer parte dos famosos.

Além disso, sua passagem pelo programa também trouxe à tona um problema conjugal com sua então esposa, Camila Moura. Após a aproximação de Lucas com Giovanna Pitel (24) durante o reality, ela pediu o divórcio do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil.

Para Thaís, o público escolheria o capoeirista para deixar o programa para saber o desenrolar da história de seu casamento. "A galera vai esperando que ele saia para ver o que vai acontecer... como vai ser o desfecho ali? A galera gosta, a gente curte uma fofoquinha", completa a ex-BBB.

Durante o café da manhã com o eliminado, no programa Mais Você, o capoeirista conversou ao vivo pela primeira vez com a ex-esposa. Na ocasião, Camila disse que já enviou os itens pessoais de Lucas, e que não deseja "nada de ruim" para ele.

