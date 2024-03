Ex-BBB André Martinelli critica BBB 24: 'Passando todos os limites'

Em entrevista à CARAS Brasil, André Martinelli parabenizou atitude da produção do BBB 24 após barrar provocações entre Davi e Leidy

Ex-BBB André Martinelli (34) acredita que os participantes do BBB 24 passaram um pouco dos limites nas últimas confusões dentro do confinamento. Em entrevista à CARAS Brasil, o influenciador avalia como positivo a postura da produção do programa em frear as provocações.

"Eles foram chamados a atenção justamente pelo fato de estarem passando todos os limites. Falo pra frente era uma escalada de atitudes que poderia levar a mais uma expulsão. E com tantas expulsões o jogo fica chato, descontrolado", diz André, que virou uma espécie de especialista em realities após viver experiências no BBB 13 e No Limite 5. "Queremos ver um jogo massa", completa.

Nos últimos dias, o programa acabou dividindo opiniões por conta da briga entre Leidy e Davi, que culminou na trancista jogando as roupas do baiano na piscina. Para André, a atitude da sister tinha a finalidade de chamar atenção do público que torce por tretas, já que poderia ganhar mais destaque no programa.

Leia também: Após viralizar como affair de Alane, do BBB 24, música de cantor bomba na web

"Acho que eles deixaram se levar pelas emoções. Tá muito provocativo o jogo, eles ficam se provocando um na cara do outro. É a receita pra ter confusão e as coisas saírem do limite. Ela foi lá e jogou as roupas dele na piscina mais pra aparecer eu acho. Porque ela sabe que vai ganhar visibilidade, tem o lado do controle emocional também que ela não teve", avalia.

Depois de assistir os barracos da atual temporada, André compara com sua edição e não há dúvidas que viveu um BBB morno. "Na minha edição não teve uma briga assim. Me lembro mais do dia da discussão da Maroca, que foi tirar satisfação com a Fernanda, mas não chegou nem perto dessa confusão que teve no BBB 24", conda o influencer.