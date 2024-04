Ex-BBB 24, Fernanda desabafa sobre entrevista com Ana Maria: "Loucura"

Fernanda Bande comentou sobre a entrevista polêmica de Ana Maria Braga um dia após sair do BBB 24

Fernanda Bandefalou sobre a entrevista de Ana Maria Braga durante o 'Café com o Eliminado' do Mais Você, um dia após deixar o Big Brother Brasil 24. Na última segunda-feira, 08, a confeiteira participou da programação da Rádio Globo com Giovanna Pitel e relembrou a atitude da apresentadora, que dividiu opinião na web.

"Eu achei que ela ia ser super legal comigo, assim. 'Ai, que bom! Eu achei que ela ia falar 'e aí o que você achou dessa experiência super bacana na sua vida?'. Mas não!", começou.

Em seguida, a ex-sister relembrou alguns apontamentos que recebeu da loira: "Você não fez nada, você não arrumou amizade, você não cumpriu com isso, você não foi nem legal, agradável. Eu falei, que isso, que loucura é essa? Aí eu falei, cara, você não viu o mesmo programa que eu? Com certeza você não viu."

A carioca citou sua trajetória no BBB 24. "Aí eu comentei, da Pitel, dos meus laços. E aí, assim, claro que não viu, porque eu tenho vários fã clubes que mostram todo dia pra mim, um monte de edit, um monte de coisa legal. Falei, cara, como alguém pode falar que eu não fiz, eu não fiz nada disso, sabe?", pontuou.

Fernanda também disse suas respostas foram espontâneas, pois ela não recebeu nenhum tipo de preparação para a entrevista. "Aquela resposta foi muito espontânea. Eu não fui brifada de nada. Eu achei que ia rolar aquele cambalacho do tipo assim, 'olha só, vai rolar isso, isso, isso'. Não, não fui brifada de nada. Então eu estava ali, eu, a pessoa fala uma coisa, faz uma afirmação do que não fiz. Eu falei, 'não, peraí, você não pode falar isso'", explicou.