Em dupla com Lucas Bissoli, Arthur Aguiar vence a Prova do Líder e recebe o colar pela primeira vez no BBB 22

Arthur Aguiar e Lucas Bissoli vencem a Prova do Líder e, em consenso, decidem que o ator ficará com o colar do líder

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 01h00

Arthur Aguiar (33), em dupla com Lucas Bissoli (31) venceu a competição da noite desta quinta-feira, 18, e ganhou, pela primeira vez, o maior poder do reality, podendo indicar alguém direto ao paredão, no próximo domingo.

Como foi a Prova do Líder

Primeiro, os brothers sortearam seus números na urna, que definiu as duplas e a raia de cada uma delas na prova. Com a casa dividida na metade,Tadeu Schmidt (47), logo após, pediu para irem até a área onde a prova foi disputada. As primeiras três duplas disputaram a primeira rodada e as restantes disputaram a segunda. As melhores de cada uma delas se enfretaram na final.

Assim que o cronômetro foi acionado, um brother da dupla deveria pegar, com um tubo nas mãos, os ingredientes da cerveja, de marca patrocinada, representados por bolinhas de três diferentes cores. Em seguida, deveriam entregá-las para o outro da dupla, do outro lado do muro, e este tinha que acertar, cada uma das cores, dentro da garrafa grande, mas com "boca" estreita. Quanto mais ingredientes dentro, em um tempo de dois minutos, maior era a pontuação. Duplicava os pontos conforme acertassem cores diferentes.

Arthur Aguiar e Lucas Bissoli garantiram a primeira vaga na final. Na segunda etapa, Eliezer e Pedro Scooby se classificaram para enfrentar os outros brothers. Por um placar de 26 a 20, Arthur e Lucas venceram a Prova do Líder.

Em dinâmica especial, os antigos participantes do BBB 22 indicaram, entre Natália Deodato (24), Gustavo Marsengo (31), Eslovênia Marques (25) e Linn da Quebrada (31) - as duplas que tiveram os piores desempenhos da prova -, algum brother ao paredão. O escolhido foi Gustavo.

Em consenso, os ganhadores decidiram quem seria líder e quem levaria o prêmio de R$10.000. Lucas Bissoli ficou com o dinheiro, cedendo o colar ao Arthur Aguiar, que se consagrou na liderança do programa pela primeira vez.

Após Prova do Líder, Arthur Aguiar escolhe o VIP

Arthur Aguiar, como líder, teve o direito de escolher quatro pessoas para ficar com ele no VIP da casa. Então, escolheu: Paulo André (23), Pedro Scooby(33), Douglas Silva (33) e Lucas Bissoli (31).