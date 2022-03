Naiara Azevedo é detonada em reunião de ex-BBBs no estúdio do reality

Dinâmica especial reúne os eliminados do BBB 22 e aproveitam para lavar a roupa suja detonando Naiara Azevedo

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 23h59

Os eliminados do BBB 22 estão de volta! Conforme a TV Globo anunciou, eles voltariam para abalar o futuro do jogo na casa mais vigiada do Brasil.

Hoje, 17, no programa ao vivo, Tadeu Schmidt (47) divulgou detalhes sobre a dinâmica. Contou que os ex-BBB's irão indicar, entre os piores da Prova do Líder, algum brother ao paredão.

Um bloco depois, os antigos jogadores apareceram no estúdio junto com o apresentador. Em consenso, elegeram um líder: Rodrigo Mussi (36). Logo depois, descobriram que teriam que votar em algum deles para ser eliminado e não participar da dinâmica. A função do gerente comercial, na liderança, seria iniciar a votação. Os outros seriam escolhidos em sorteio.

A partir daí, começou o fogo no parquinho! Os ex participantes do quarto lollipop aproveitaram para lavar a roupa suja, detonando Naiara Azevedo (33). Tirando Vinicius (24), todos votaram na cantora, dando justificativas bem diretas que não foram muito bem recebidas por ela. Foi votada por Jade Picon (20), inclusive, por ter sido a única a pedir camarim separado antes do programa começar.

Naiara tentava rebater cada uma das acusações, gerando ainda mais discussão. Apesar disso, a maioria venceu e ela foi deixada de fora da dinâmica.

Confira a reação do público

a jade se doendo porque só a naiara teve um camarim sozinha invejosa!!!!! #BBB22pic.twitter.com/qpz2TNo09j — viúva do gil 🧜🏽‍♀️ (@nathnanaths) March 18, 2022

Rodrigo pra Naiara: eu te adorava dentro da casa



ele com a naiara desde o primeiro dia: pic.twitter.com/RU0jh3GMi8 — nando (@demetrinando) March 18, 2022