Eliminada do BBB 24, Fernanda acompanha o filho em tratamento: "Emocionada"

Fernanda emocionou os seguidores ao compartilhar que estava acompanhando seu filho, Marcelo, durante tratamento de psicomotricidade

Nesta terça-feira, 2, Fernanda usou as redes sociais para publicar um registro do momento em que acompanhava seu filho Marcelo em uma das suas sessões de tratamento. O pequeno de 11 anos de idade foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista (TEA) e recentemente ganhou o tratamento em uma clínica especializada no desenvolvimento psicomotor para pessoas com autismo.

No vídeo, a 15º eliminada do BBB 24 confessou que está muito feliz com o desenvolvimento de Marcelo nas sessões. "Foi muito emocionante, eu estou aqui ainda recolhendo tudo que escutei, tudo que foi falado", disse ela.

No dia 2 de abril é celebrado o dia mundial de conscientização do autismo. Por esse motivo, a ex-sister ressaltou que é "um dia muito importante" e afirma que "dedica todo o amor à causa". "Estou muito emocionada, de verdade, não estou sabendo lidar.", completou

Fernanda acompanhando o Marcelo no tratamento pic.twitter.com/jIsaxlIgtz — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 2, 2024

Fernanda emociona ao mostrar reencontro com o filho

Eliminada com mais de 57% do BBB 24, Fernanda pode reencontrar seus filhos e emocionou ao compartilhar o vídeo do momento em que abraçou seu filho mais velho, Marcelo, que tem autismo. Na última segunda-feira, 1, ela exibiu o registro em sua rede social.

Segurando o garoto no colo, a ex-sister apareceu conversando com ele e perguntando como ele estava após semanas longe dela. A confeiteira ainda contou para o herdeiro que não ganhou o prêmio, mas que a vida deles mudará da mesma maneira.

"Chegou o momento tão esperado do reencontro entre Fernanda e Marcelo e não há palavras que possam descrever, apenas emoções transbordantes. Cada dia longe dele foi uma batalha, uma luta contra a incerteza e a saudade. Mas agora, nesse momento, tudo valeu a pena. Mesmo que ele não consiga expressar com palavras, seus olhos contam histórias de amor e de saudade", escreveu.

"E ela, nesse abraço, garante que esse momento é um novo recomeço e que através de toda visibilidade conquistada, poderá proporcionar ao seu pequeno oportunidades, conquistas e o tratamento que sempre sonhou para que ele possa florescer e se desenvolver. É só o começo de uma nova história, já deu certo!", finalizou a equipe sobre a postagem.