Diversidade e Jogo! Entenda como fãs do BBB mudaram estilo de participantes do reality

Reality mais amando do país, o BBB tem se tornado mais diverso e olhado para as críticas dos fãs do programa

O Big Brother Brasil vem se renovando a cada ano que passa e não somente na produção de dinâmicas e cenários da casa, mas também em toda a estrutura do que o público conhece pelo reality show. Prova disso são os tipos de participantes que estão sendo escolhidos para a atração da TV Globo, que estão cada vez mais diversos e dispostos a entregar o que o público pede.

Em busca de representar verdadeiramente o Brasil, a produção do programa tem escolhido participantes com perfis diversos e que dialogam com diferentes partes do país. Por exemplo, pela primeira vez nordestinos e nortistas são vistos como destaques entre os brothers.

Desde o BBB 21, o público tem visto uma diferença no reality, que sempre tem contato com grande número de jogadores não-brancos. Naquele ano foram nove nomes, um recorde até então. Isso se trata de um movimento internacional, que também tem respingado nas atrações brasileiras.

Além disso, os escolhidos pelo Big Boss também estão demonstrando mais interesse em se jogar, já que isso se tornou uma crítica constante do público do programa, que não estava mais suportando os brothers com medo do cancelamento e se preocupando mais com os milhões que iriam ganhar em publicidade pós-BBB.

Nomes como Gil do Vigor, Pyong Lee, Sarah Andrade, Key Alves, Domitila, Cezar Black, Ricardo Alaface e Gustavo Marsengo, são a prova de que ainda existem fãs da atração dispostos a brincar com as armas entregues dentro da competição - que agora tem dado como prêmio mais de 2 milhões de reais.

Neste ano, o BBB 24 chegou com novas metas e participantes com um perfil parecido: todos estão interessados no prêmio em dinheiro. De origem pobre, a maioria deles confessaram que estavam endividados e o valor pago pelo programa faria uma total diferença na vida de cada um.

Em meio a histórias marcantes, eles já montaram grupos e mostraram que estão dispostos a fazer de tudo para conquistar o favoritismo da competição. Até então Davi, Pitel, Fernanda, Juninho e MC Bin Laden têm se mostrado atentos aos movimentos dos companheiros. Resta saber até quando farão essa edição se tornar ser um destaque.