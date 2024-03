Depois de treta no BBB 24, Lucas Penteado manda recado para Karol Conká

“Tomou seu lugar”, disse o ex-BBB comparando Leidy Elin, que jogou roupas de Davi na piscina após uma discussão com o brother, com Karol Conká

Para Lucas Penteado, Leidy Elin, vai tomar o lugar de Karol Conká, que entrou para a história do reality como a participante eliminada no BBB com o maior índice de rejeição. O ator analisou que a trancista não tem chance de continuar no jogo se for parar na berlinda após da briga com Davi na madrugada desta terça-feira, 12, durante a briga a trancista se exaltou e acabou jogando roupas do motorista na piscina.

"Karol Conká, pronto, pode seguir a vida tranquila. A Leidy tomou o seu lugar. 99% de rejeição, esquece, não tem ideia", disse o ator. "Ela tumultuou, jogou a roupa do menino na piscina. Está passando vergonha em rede nacional", completou o ex-BBB.

Os dois participaram do BBB 21 e fizeram história na edição. Lucas desistiu do reality show nas primeiras semanas do programa, e a cantora foi eliminada com a maior rejeição de todas as edições, 99,17%, após causar brigas na casa mais vigiada do país e entrar em sérios atritos com alguns dos participantes, entre eles o próprio Lucas.

A discussão entre Leidy e Davi começou ainda durante o Sincerão, desta segunda-feira, 12, durante a exibição ao vivo do Big Brother Brasil. O motorista e a trancista brigaram por conta das escolhas de Yasmin Brunet na dinâmica da semana.

No final da briga, Leidy foi ao Quarto Magia, onde pegou as roupas e a mala do motorista de aplicativo e seguiu em direção a piscina da casa mais vigiada do Brasil, onde jogou os pertences do baiano na piscina em frente ao restante da casa: "Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você", retrucou a sister.

Leidy pode até ser eliminada com rejeição mas nao deitou pro favorito do público fanático que vê bbb, GRANDONA pic.twitter.com/2gtZAc7YQk — Nei (@neileitte) March 12, 2024

Davi e Leidy Elin brigam aos gritos durante ao vivo

Durante o intervalo do Sincerão desta segunda-feira, 11, o bicho pegou no Big Brother Brasil 24. Enquanto a Líder Beatriz e os emparedados Lucas Henrique, Yasmin e Isabelle estavam na área externa aguardando o retorno do comercial, Davi e Leidy Elin tiveram uma briga aos gritos na sala.