De Tiago Abravanel a Kleber Bambam: Relembre quem já desistiu do BBB

Primeira desistência do reality aconteceu no BBB 3; a mais recente foi na última edição, exibida em 2022

Que o Big Brother Brasil não é fácil, os fãs já sabem. Ficar morando por meses na casa mais vigiada do Brasil, sendo submetido a provas, castigos e até mesmo desavenças entre os colegas de confinamento pode ser uma tarefa estressante para quem topa participar do jogo e, em alguns casos, se torna insustentável, o que faz com que alguns brothers e sisters desistam do programa, como foi o caso de Tiago Abravanel e Kleber Bambam. Relembre a seguir quem já pediu para sair do reality da Globo.

A mais recente aconteceu no BBB 22, quando o ator Tiago Abravanel usou o botão da desistência. O recurso estreou na 22ª edição do programa, sendo implementado pelo diretor Boninho. Os competidores podem acioná-lo sempre que quiserem, desde que ele esteja verde, e em seguida devem ir para o confessionário.

O botão foi implementado após vários confinados ameaçarem desistir na edição anterior, o BBB 21. A temporada é considerada um grande sucesso, mas começou em meio a polêmicas quando Lucas Penteado se desentendeu com a maioria da casa. Ele deixou o programa após a primeira festa da edição, dia em que protagonizou também o primeiro beijo gay da história do reality, com Gil do Vigor.

Antes disso, a última desistência aconteceu cinco anos antes, no BBB 16. Na ocasião, o professor de filosofia Alan deixou a edição após descobrir que o pai estava com câncer no pulmão, e que o quadro tinha se agravado. "Não posso dar as costas a isso, é meu pai, eu preciso estar do lado dele, ele pode ir embora e preciso vê-lo", afirmou, na época.

Uma edição antes, no BBB 15, também aconteceu outra desistência. A dentista Tamires declarou que não queria mais ficar longe da família e afirmou que estava feliz em sair da casa. "Eu sou muito mais frágil do que eu imaginava. E, para mim, chegou uma hora que eu comecei a perder um pouco as minhas referências e eu acho que chegou um ponto que não vale tudo por R$ 1,5 milhão."

Após essa desistência, o diretor do programa fez um discurso condenando a facilidade com que os brothers saíam do programa e aconselhou que os competidores não o fizessem. "Quem sai é desistente, é perdedor, quem é eliminado, lutou até o final com louvor, lutou com sua alma", disse.

No BBB 13 também aconteceu uma desistência. Kleber Bambam, que venceu a primeira edição do reality, estava de volta na casa para vencer o programa pela segunda vez. No entanto, ele acabou não aguentando a pressão e resolveu desistir. Ele foi Líder na primeira semana e decidiu juntar os outros confinados para comunicar o que faria, antes mesmo do primeiro Paredão. "Eu vou sair fora, vou deixar você aí e ninguém vai mudar minha opinião, não adianta", afirmou.

Antes de Bambam, a última desitência tinha acontecido há quatro anos. No BBB 9Leonardo Jancu desistiu durante a dinâmica do Quarto Branco, castigo que confina três competidores, que era experimentada pela primeira vez. Na ocasião, quem apertasse o botão da desistência no cômodo de uma cor só deixava o programa.

A primeira desistência da história do reality show aconteceu seis anos antes. No BBB 3, edição que apresentou nomes como Sabrina Sato, o tatuador Dilsinho "Mad Max" desistiu após apenas 10 dias no confinamento. Segundo os competidores da edição, ele estava muito angustiado dentro da casa e passou por um processo de autoconhecimento que o ajudou a solidificar sua decisão.

Sob o comando de Tadeu Schmidt, a 23ª edição da atração, que manterá o formato das três anteriores, misturando celebridades com anônimos, deve começar em 16 de janeiro e contará até com Casa de Vidro realizada em um shopping antes do início do programa.