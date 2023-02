De biquíni prateado, Cleo deixa fãs completamente apaixonados com beleza

Cantora Cleo Pires arranca elogios de seus seguidores ao exibir corpão com biquíni prateado

Nesta segunda-feira, 13, a cantora Cleo (40) decidiu enlouquecer seus seguidores! Em suas redes sociais, a famosa surgiu em alguns cliques quentes exibindo seu corpão, usando um biquíni prateado, o que fez muitos internautas elogiarem ao máximo a beleza escultural da atriz.

Os cliques, que foram feitos por Felipe Braga, mostram a cantora fazendo diversas poses com uma luz bem forte iluminando ela. A famosa ainda apareceu completando o look com um óculos prateado combinando com a peça de banho, além de uma calça também na mesma cor.

Mesmo que tenha usado apenas dois emojis como legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, os comentários dos seguidores de Cleo não se limitaram nem um pouco ao elogiar a beleza da cantora. “Precisa humilhar?”, brincou uma seguidora. “Ela simplesmente não tem defeitos”, exaltou uma outra. “Tá linda a cada dia que passa, enfim, uma vampira”, exclamou uma terceira internauta.

Veja a publicação da cantora e atriz Cleo, usando um biquíni prateado, que arrancou elogios de seus seguidores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por All and everything (@cleo)

Eita! Cleo se mostra indignada com processo de Pedro Scooby contra Luana Piovani

Ainda nas últimas semanas, Cleo Pires utilizou suas redes sociais para demonstrar toda a sua indignação com o processo de Pedro Scooby contra Luana Piovani. “Vim falar aqui porque estou muito indignada com o que está acontecendo com a Luana Piovani. É revoltante você ver uma mulher que prioriza e sempre priorizou o cuidado com os filhos recebendo uma intimação para ser calada”, iniciou o relato em apoio a Luana, que é mãe de Dom, Liz e Bem, fruto do relacionamento com Scooby.