Dania Mendez fala sobre o que achou de Bruna no 'La Casa de Los Famosos'

Mexicana Dania Mendez contou suas primeiras impressões sobre a atriz Bruna Griphao

A intercambista Dania Mendes chegou no reality 'La Casa de Los Famosos' cheia das novidades para contar sobre sua estadia no BBB 23. Ela comentou sobre a beleza e jeito da atriz global Bruna Griphao com os colegas de confinamento: "Bruna era bonita. Uau, que talentosa. E era incrível dançando. Umas pernocas lindas, um corpo muito bonito. Está todo o tempo [falando]. É muito [acelerada]... sabe?"

"E eu: 'Bruna, devagar'. Porque fala muito rápido. Até os brasileiros tinham dificuldade de entendê-la, porque era muito rápido. Então, para mim, era: 'Bruna, devagar. Bruna, devagar'. Mas sinto que era a energia da casa", comentou.

Enquanto Dania falava bem da loira, ela também falava sobre Dania no Brasil, lamentando o que aconteceu com a mexicana durante o período na casa. Bruna Griphao declarou: "Imagina a Dania chegando lá e contando tudo que aconteceu aqui?"

"Que vergonha", disse Marvvila. Aline Wirley completou: "Vergonha, é isso". Vale lembrar que a loira consolou a mexicana diversas vezes em seu período na casa e a defendeu diante da atitude de seus amigos.

