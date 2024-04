Como foi o último dia dos finalistas na casa do BBB 24?

Davi, Isabelle e Matteus passaram o 100º dia de confinamento no BBB 24 de forma tranquila e com muita ansiedade para a grande final

O clima foi de ansiedade e torcida durante o 100º dia na casa do BBB 24, da Globo. Os finalistas Davi, Isabelle e Matteus passaram o dia pensativos e relembrando de tudo o que viveram ao longo do jogo. Além disso, eles se prepararam para o programa ao vivo, no qual o anúncio do vencedor será feito.

Logo pela manhã, eles se arrumaram para uma ação publicitária no jardim da casa e também já deixaram seus looks para a grande final preparados. Os participantes puderam ver o valor do prêmio do Big Brother Brasil, que é de R$ 2.920.000 estampado na tela de um celular e ficaram ainda mais ansiosos para saber quem é o novo milionário do Brasil. Os três comentaram sobre a alegria que vai ser acordar na quarta-feira, 17, com o dinheirão na conta bancária. A ação também teve um breve almoço para eles.

Logo depois, os três ficaram na sala de estar e confessaram que estavam ansiosos para chegar a hora da grande final. Davi até brincou que queria dormir e só acordar na hora do programa ao vivo. Na sequência, cada um foi para um canto da casa. Isabelle ficou no corredor pensativa e emocionada. Por sua vez, Matteus e Davi foram tirar uma soneca no quarto Fadas.

Então, os participantes foram arrumar suas malas para deixarem a casa nas próximas horas. Durante o período da tarde, a produção colocou música para tocar e os finalistas foram para o jardim. Lá, cada um ficou perdido em seus próprios pensamentos enquanto ouviam a música. Quando a produção parou a música, eles se despediram do jardim e entraram na casa, já que a equipe de montagem iria montar o cenário para a grande final na área externa.

Por volta das 16h, os finalistas foram almoçar na cozinha vip. Logo depois, Isabelle e Matteus trocaram beijos no quarto. E os três finalistas tiraram uma soneca no final do dia.

No início da noite, os participantes receberam roupas da produção para usarem na grande final e ficaram encantados com os looks. Então, eles foram se arrumar para esperar a hora do programa ao vivo.

