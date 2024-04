Como esposa de Davi fortaleceu brother no BBB 24? Vendedora de lanches cativou a web

Sucesso da esposa de Davi fora do BBB 24 foi essencial para o baiano se manter entre os favoritos ao prêmio do reality global

Participante favorito do BBB 24 desde as primeiras semanas, Davi Brito (21) deve muito do seu sucesso fora da casa também à sua esposa, Mani Reggo (42). Reunindo pouco mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, a vendedora de lanches conquistou muita gente e até virou votos à favor do baiano, que muitas vezes provocou críticas com suas atitudes no jogo.

Em uma espécie de BBB 24 paralelo, Mani se tornou uma verdadeira estrela e uma personalidade que despertava a curiosidade de todos, mas não apenas pela diferença de idade entre ela e Davi. Empoderada e consciente do lugar que ocupa, ela conseguiu usar a visibilidade a seu favor.

Em postagens educativas no Instagram, ela promoveu debates e se emocionou com relatos reais sobre sua vida. Em diversos momentos, Mani relembrou o quanto Davi era um jovem batalhador, carinhoso e disposto a ajudar seus familiares a sair da pobreza.

Sem deslumbramento com a fama e mesmo assinando contratos com marcas famosas, Mani não deixou de trabalhar em sua barraquinha de lanches em Salvador. Ao longo dos três meses de programa, diversas vezes ela foi flagrada por fãs do BBB, que se disponibilizavam para verificar se realmente a esposa de Davi, a famosa Mani, vendia lanches na frente de um hospital.

No Carnaval, ela distribuiu simpatia e, claro, aproveitou o momento de fama nos melhores camarotes de Salvador. Com status de superstar, ela não negou que estava adorando o tratamento especial, algo que era novidade e inimaginável há poucos meses. "Olha só que reviravolta. Quem sempre saiu de pipoca e nunca foi em nenhum bloco, estou aqui hoje. Está sendo um dia muito especial", disse ela em entrevista à CARAS Brasil.

Em uma espécie de montanha russa de emoções, Mani foi essencial para que Davi se mantivesse entre os protagonistas da edição. Enquanto ele foi acusado de ser inconveniente e se aproximar demais de Isabelle, ela garantiu que não tinha ciúmes e que amizade entre os dois era algo bonito de assistir.

Em outros momentos, ela aparecia para responder perguntas e acalmar os corações dos haters, que a todo instante buscavam traços negativos no motorista de aplicativo. No entanto, a simpatia da mais nova influenciadora faziam as críticas e ataques serem pequenos diante de tamanha movimentação.

Se Davi e Mani devem seguir juntos neste novo momento de fama, só os dois podem responder, mas com certeza a união do casal vai render muito conteúdo e, claro, milhares de fãs sedentos por novidades. Em meio a um série de apostas, um novo reality show poderia ser uma boa ideia para os dois.