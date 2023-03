Chay Suede celebra a permanência de Antônio “Cara de Sapato” no BBB 23

O ator Chay Suede comemorou em suas redes sociais a permanência do amigo “Cara de Sapato” no BBB 23 após Paredão

Na madrugada desta quarta-feira, 1, Chay Suede (30) foi ao seu Instagram celebrar a permanência do amigo Antônio “Cara de Sapato” no BBB 23 após ele passar pelo Paredão e não ser eliminado do casa mais vigiada do Brasil nesta última terça-feira, 28.

Antes do reality ir ao ar, o ator compartilhou em seus stories, um post feito por João Vicente de Castro em que o comediante pedia apoio para que o lutador de MMA ficasse na competição.

“#FicaSapato. Texto lindo do @joãovicente27”, escreveu o astro da novela Travessia puxando torcida para que o atleta ficasse na casa.

Após a revelação de Tadeu Schmidt de que o eliminado da semana era Fred Nicácio e que Sapato estava ileso, Chay celebrou: “Bora Papatoo!”.

Depois de comemorar, o artista compartilhou uma foto com o amigo em que os dois apareciam fazendo um coração com as mãos em roupas atléticas.

Reprodução: Instagram

Desabafo!

Após a eliminação de Fred, “Cara de Sapato” fez um desabafo no Quarto Deserto ao comentar sobre o resultado do Paredão.

"Era uma mágoa que eu estava carregando desde janeiro. E você viu o que eu falei ali, a pior coisa que a gente pode carregar é mágoa e rancor. Porque isso aí só atrapalha a gente", desabafou o lutador.