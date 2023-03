BBB 23: Cara de Sapato desabafa sobre eliminação de Fred Nicácio: "Aliviou várias coisas"

Cara de Sapato repercute a saída de Fred Nicácio em papo no quarto Deserto

No quarto Deserto, Cara de Sapato e Fred Desimpedidos comentaram o que a saída de Fred Nicácio representa para eles. O médico, que mantinha rivalidade com o lutador de MMA no jogo, foi eliminado.

Fred Desimpedidos disse estar aliviado com a volta de Cara de Sapato, e o lutador afirma que a saída de Nicácio aliviou a mágoa que estava sentindo.

"Era uma mágoa que eu estava carregando desde janeiro. E você viu o que eu falei ali, a pior coisa que a gente pode carregar é mágoa e rancor. Porque isso aí só atrapalha a gente", ele desabafa.

Cara de Sapato ainda comentou sobre o momento que teve com Fred Nicácio logo antes da eliminação, em que os dois emparedados dividiram um abraço emocionado.

"Aquele abraço do Fredão, pra mim, foi essencial. Porque ele não quis conversar três vezes. (...) Depois, me deu aquele abraço. Validou mais do que uma conversa", o brother afirma.

Em seguida, Fred Desimpedidos especulou que o fato de Nicácio ter se negado a conversar com Cara de Sapato pode ter "jogado contra ele".

Os brothers ainda avaliam a força do médico no jogo, e Fred Desimpedidos diz acreditar que o lutador não será o foco de votos da casa, por ter voltado deste paredão.

"Pra derrotar um adversário como o Fred [Nicácio], que era tido como forte por esse quarto, e pelo quarto de lá, agora eles sabem que são minoria mais ainda. (...) Eles não vão querer colocar um cara que tirou o Fred", diz o jornalista.

BBB 23: O discurso de Tadeu Schmidt para eliminar Fred Nicácio

Tadeu Schmidt fez mais um discurso de eliminação no BBB 23. Com inspiração em uma luta de MMA, ele falou sobre as características de Cara de Sapato e Fred Nicácio, que foram rivais no jogo.

“Quando eu terminar, seremos 14. É muito interessante quando um duelo de dentro da casa acaba no paredão. Dessa vez, um duelo longo. Quando começaram a bater de frente, chamaram a atenção, foi quente, mas isso em janeiro. Agora, que estamos quase em março, a plateia se pergunta: esse assunto de novo? Debateram ou tentaram tantas vezes, inclusive hoje, nesses mais de 30 dias. E não chegaram a lugar nenhum. Só veio o abraço, o bonito abraço, duas horas atrás, quase na hora do paredão. Vocês não vão resolver esse debate dentro da casa, não vão, porque um dos dois sai hoje. Ouviu né Cezar, pode relaxar que esse paredão não é sobre você. Hoje é Sapato versus Fred, Fred versus Sapato. Se fosse uma luta, seria anunciada com muito barulho, desta de uma noite de gala, porque é um duelo de personagens riquíssimos”.