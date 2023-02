Casamento, caso de herpes e estratégia de jogo: Relembre beijos do BBB 22

Dois casais do BBB 22 continuam juntos desde o fim do programa, outros seguem amigos

A 23ª edição do Big Brother Brasiljá começou movimentada no quesito casais, continuando o legado do BBB 22. Após algumas edições sem tantos envolvimentos românticos na casa mais vigiada do país, a 22ª temporada do reality da Globo trouxe muitos beijos, romances e torcidas pelos pombinhos do lado de fora do programa.

O primeiro beijo da edição do ano passado aconteceu em uma Festa do Líder e foi protagonizado por Lucas Bissoli e Eslovênia. "Eu entrei e falei que não ficar com ninguém. Eu não fiquei com ninguém em 2022. Você foi o primeiro beijo de antes de 2022 até", disse o engenheiro, após beijar a modelo.

Apesar de jogarem em grupos separados, já que o brother era do Quarto Grunge e a sister do Quarto Lollipop, os dois mantiveram a relação na casa e realizaram até um casamento falso na festa do estudante de medicina. Atualmente, eles seguem namorando e tem até um nome para o casal: Eslu.

Além deles, outro casal gerou comoção e torcida nas redes sociais. Dois integrantes do grupo camarote, Jade Picon e Paulo André deram o que falar durante sua estadia no programa. Assim como Bissoli e Eslovênia, eles também eram de grupos separados, mas isso não os impediu de viver um romance.

O beijo demorou para acontecer, porém o interesse dos dois ficava aparente para os telespectadores. O primeiro beijo do casal se concretizou quando a influenciadora se tornou líder e convidou o atleta para dormir no quarto. Os dois continuaram se relacionando na casa, porém, com o fim do programa, apesar de manterem uma amizade, não engataram em uma relação mais séria.

Outro casal surgiu com o começo da Casa de Vidro da edição. Nela, Larissa Tomásia e Gustavo Marsengo puderam entrar no reality após uma votação do público. Desde o início, Gustavo afirmava ser apaixonado pela médica Laís Caldas, que chegou a dizer que ficaria com o brother por estratégia de jogo, já que os dois também eram de grupos diferentes.

O flerte dos dois começou na Festa do Líder de Jade, e o beijo rolou depois, no Quarto Grunge. Os dois chegaram a ter diversos conflitos por questões de jogo, mas optaram por continuar a relação e seguem juntos desde o fim do reality, sendo chamados de Lagusta pelos fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laís Caldas (@dra.laiscaldass)

ELIEZER, NATÁLIA E MARIA

Hoje namorando com Viih Tube, e na espera do primeiro filho com a influenciadora, Eliezer curtiu muito sua estadia no Big Brother Brasil. Logo no início do confinamento, se envolveu com a cantora Maria e chegou a ir para de baixo do edredom com a sister. Ela acabou sendo expulsa do programa após bater com um balde na cabeça de Natália, em uma dinâmica do Jogo da Discórdia.

Depois do envolvimento com Maria, o brother começou a ficar justamente com Natália. Os dois também foram para de baixo do edredom e chegaram até a causar desconforto em outros brothers do Quarto Grunge. Desde o início, eles deixaram claro que não gostariam de formar um casal ou estender a relação para além do programa.

Pouco antes de beijar Natália, o brother desenvolveu uma herpes labial, doença infecciosa causada por um vírus que é extremamente comum na população, pois é transmitido com muita facilidade, inclusive através do beijo. Na época, Maria alertou o brother para tomar cuidado com a doença, que poderia infectar a sister.