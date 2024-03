Carolina Dieckmann esclarece post defendendo Davi de Yasmin

Após compartilhar palavras ditas por Yasmin contra Davi, Carolina Dieckmann esclarece sua postagem e fala sobre ser contra cancelamento

A atriz Carolina Dieckmann resolveu esclarecer o post que fez nesta segunda-feira, 04, defendendo o participante Davi, do BBB 24, após ele ser acusado de injúria pela mãe de Yasmin Brunet, a modelo Luiza Brunet.

Em seus stories, a artista compartilhou um breve texto falando ser contra cancelamento e acreditar que as pessoas erram, podendo aprender com cada situação vivida. Dieckmann ainda falou sobre cada um ter sua opinião sem faltar com respeito.

"E pra que fique claro: sou contra qualquer tipo de ataque e cancelamento. Pessoas erram, pessoas acertam. Acontece no jogo, acontece na vida e a gente evolui quando tem a possibilidade de pensar discutir a respeito", escreveu ela.

"Tenha a sua opinião sem desrepeitar quem quer que seja e segue o baile", falou Carolina sobre ter exposto o que pensa.

Mais cedo, a atriz iniciou o dia compartilhando uma imagem com várias palavras usadas por Yasmin Brunet contra Davi. O post feito por ela deu o que falar dividiu opiniões. Veja aqui.

O que aconteceu com Yasmin e Davi?

A relação de Yasmin e Davi nunca foi das melhores dentro da casa, contudo, a situação piorou após a eliminação de Wanessa Camargo por conta da denúncia feita por ele de se sentir agredido por ela depois da última festa.

Para piorar, neste domingo, 03, durante a formação do Paredão, Davi puxou Yasmin para a berlinda, como determinado pelo Big Fone. Ao indicar o nome dela, ele a chamou de "jogadora inútil", o que gerou comoção dentro e fora da casa.

A modelo então foi protegida por Leidy Elin e acabaram se desentendendo até com Matteus. A famosa ainda declarou que não quer dormir no mesmo quarto que o emparedado.

Já a mãe dela, Luiza Brunet, repostou um texto sobre o que seria injúria e acusou o participante de ter feito isso contra sua herdeira. A famosa então falou que Davi teria cometido um crime ao ter falado assim com sua filha. Leia mais aqui.