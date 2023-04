Cara de Sapato sai em defesa de Amanda, do BBB 23: "A história dela incomoda"

Cara de Sapato detonou as pessoas que estão desmerecendo as conquistas de Amanda no BBB 23

Nesta segunda-feira, 24, Antonio 'Cara de Sapato' usou as redes sociais para sair em defesa de Amanda, que está na final do BBB 23 ao lado de Aline Wirley e Bruna Griphao.

Os dois entraram como dupla no reality show da TV Globo, e criaram uma forte amizade ao longo do tempo que ficaram confinados juntos, fazendo com que diversas pessoas passassem a torcer para que eles virassem um casal.

Após o lutador de MMA ser expulso do reality, Amanda passou a ser bastante atacada, pois muitos perfis na internet afirmavam que ela não se posicionava no jogo e que ainda estava no programa devido aos fãs que torciam pelo casal 'Docshoes', o shipp que os dois receberam. Com toda essa situação, o ex-brother se manifestou por meio de um vídeo e confessou que estava muito incomodado com as mensagens negativas contra a médica.

"O Big Brother 23 começou com 22 participantes e todo mundo sabendo que apenas um seria campeão. Os participantes foram sendo eliminados, mas isso não diminui a história e nem o valor de absolutamente ninguém. Então me fala, por que tantas pessoas estão empenhadas em diminuir as vitórias da Amanda? Isso poderia ser uma visão única minha, porque ela foi minha parceira, minha dupla lá dentro e me ajudou sempre que eu precisei e vocês puderam ver o quanto ela me ajudou. Mas eu vejo que isso tem sido a escolha da grande maioria. É só ver os números das votações e parece que a maior torcida é a dela. Então por que a história dela no programa incomoda tanto algumas pessoas?", questionou.

"Eu estou vendo tanta gente na internet falando mal, atacando, desmerecendo, humilhando, diminuindo e eu não consigo entender porque influenciadores, ex-participantes, formadores de opinião, todo mundo falando mal dela. Mas por que? Por que isso? Por que engaja? [...] As pessoas estão sempre pedindo empatia, pedindo igualdade, mas me fala: o que elas estão entregando? Às vezes, em nome do bem estamos odiando as outras pessoas", refletiu.

Cara de Sapato seguiu o vídeo elogiando Amanda. "Amandinha é uma pessoa que se mostrou lá dentro, que não ficou preocupada em lacrar, mas que construiu relações muito verdadeiras, que é amiga, que apoia, que incentiva, que segura sua mão, que tem uma história linda e que sempre tratou todos com muito respeito, com muita educação. Ela foi guerreira, ela se doou, mostrou suas fragilidades, suas virtudes e na última prova de resistência mostrou também a sua força, do quanto ela é capaz."

"Mas por que isso incomoda tanto? Eu tenho visto um respeito seletivo. Gente já torcendo para que o pós dela seja ruim. Gente preocupada em dizer que ela não merece. Mas o que é o BBB se não um jogo de identificação. Você já parou para pensar porque tanta gente se identificou com ela? Um parceiro de confinamento uma vez falou que emprestamos ao jogo o que somos aqui fora. Então o que deveria ser feito. Você passaria por cima de pessoas do seu convívio, seus colegas de trabalho, por exemplo, para conseguir o que quer? Desequilibrar emocionalmente as pessoas, criar traumas, talvez, por uma ambição egoísta. Aquilo ali é um jogo da vida real. Então me fala, o que você iria entregar na sua vida? [...]. Cuidado com esse ódio do bem que só cresce, porque é muito perigoso e um dia também pode chegar até você. Amandinha, só confia", finalizou.

Confira o vídeo completo:

