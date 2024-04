Campeão do BBB 24, Davi ainda tem dívidas. Saiba o valor!

Após ficar milionário no BBB 24, Davi Brito ainda possui dívidas em aberto, diz jornal. Saiba quanto ele deve

Campeão do BBB 24, Davi Brito ficou milionário ao ganhar o prêmio de R$ 2.920.000 na grande final. Porém, o Jornal Extra contou que ele ainda não quitou suas dívidas antigas.

A publicação revelou nesta segunda-feira, 22, que Davi acumula dívidas de quase R$ 15 mil, sendo que ele deve cerca de R$ 10.400 em um banco por causa de financiamentos e cartão de crédito, mais R$ 1000 em outro banco e ainda R$ 3.200 em uma empresa de cobrança.

Por enquanto, Davi não revelou se já recebeu o prêmio do BBB 24 em sua conta bancária ou não. Ele chegou em Salvador, na Bahia, no último final de semana e foi morar em uma nova casa luxuosa com sua família.

Davi falou sobre a crise no namoro

O campeão do BBB 24, Davi Brito, foi entrevistado pelo programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 21, para falar sobre a crise no seu relacionamento com Mani Reggo. Os rumores dizem que eles se separaram após ele vencer o reality show. Agora, ele contou que quer conversar com ela, mas disse que não conseguiu mais contato.

"Procurei ela várias vezes, liguei, mandei mensagem”, disse ele. Então, ele explicou sua fala polêmica no programa Mais Você, da Globo, no qual disse que estava conhecendo Mani, sendo que a chamava de esposa do Big Brother. "O fato que eu falei assim: ‘estar se conhecendo’. É pelo fato de que um ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando, que é o período do conhecimento, depois a gente vai noivar para se preparar pro casamento. E aí é isso que eu quero. Só que teve toda essa situação, essa polêmica”, afirmou.

Logo depois, ele foi questionado sobre os rumores de que teria se afastado de Mani para não ter que dividir o prêmio e ele negou. "Não, não, não. Jamais. Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação”, declarou.