Brunna Gonçalves reclama após ter sido cortada no 'BBB Dia 101': ''O editor não vai com a minha cara''

Dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves reclamou na web de boicote após ser cortada da edição no 'BBB - Dia 101'

A ex-participante do BBB 22 Brunna Gonçalves (30) usou suas redes sociais para dar uma alfinetada na produção do BBB 22.

Na quinta-feira, 28, durante a exibição do BBB Dia 101, na TV Globo, a esposa da cantora Ludmilla (27) reclamou de boicote na edição do programa.

Em seu Twitter, a famosa contou que foi uma das sorteadas para responder pergunta de Tadeu Schmidt (47) na sala ao lado dos brothers, mas que sua resposta não foi exibida, e disse que foi 'boicotada'.

"Tem gente falando aí: 'A Brunna é tão planta que nem no 101 ela apareceu'. Acho que o editor não vai com a minha cara mesmo. Fui boicotada até no 101!", começou escrevendo.

"Hahaha cadê a resposta que dei pro Tadeu quando ele sorteou meu nome, editor? Tô começando a entender porque eu fui tão 'planta'", disse ainda.

"Isso não foi 1/3 do que a torcida sofreu com a edição te boicotando… dava raiva a cada programa que passava", concordou uma internauta.

Brunna Gonçalves se defende ao ser eleita 'planta' da edição

Durante o programa BBB A Eliminação, no Multishow, comandado por Ana Clara Lima (24) e Bruno De Luca (39) na quarta-feira, 27, Brunna Gonçalves recebeu o troféu de 'planta' da temporada. A bailarina fez questão de defender. "Tinha que ser meu, esse prêmio era pra mim... Eu sempre soube que ia ser a planta da edição, porque sou mais quietinha!". Segundo ela, não tem facilidade em desenvolver novos relacionamentos. "Eu tenho dificuldade de me enturmar!", confessou.

Confira o tweet de Brunna Gonçalves sobre a produção do BBB 22: