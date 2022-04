BBB 22: Brunna Gonçalves se defende ao ser eleita como a maior 'planta' da casa

Dançarina Brunna Gonçalves se defende ao receber prêmio de maior 'planta' do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 09h40

Com uma passagem bastante discreta pela casa do BBB 22deste ano, a dançarina Brunna Gonçalves (30) foi eliminada em seu primeiro paredão.

Durante a participação dela no programa BBB A Eliminação, exibido pelo Multishow na noite desa quarta-feira, 27, a famosa foi eleita como a maior "planta" da temporada.

"Tinha que ser meu, esse prêmio era pra mim... Eu sempre soube que ia ser a planta da edição, porque sou mais quietinha!", se defendeu a esposa da funkeira Ludmilla (27).

Lollipoper tímida

Para a ex-sister que fazia parte do popular quarto Lollipop do BBB 22, ela não tem facilidade em desenvolver novos relacionamentos. "Eu tenho dificuldade de me enturmar!", admitiu ela na atração.