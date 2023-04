Brunna Gonçalves comenta sobre Jogo da Discórdia no BBB 23: “Não queria nem ver”

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves opinou sobre o Jogo da Discórdia nesta edição do reality-show

Nesta última segunda-feira, 3, foi dia de Jogo da Discórdia no BBB 23. A dançarina Brunna Gonçalves comentou o programa.

“Gente, eu estava aqui assistindo o Big Brother, e graças a Deus na minha edição não tinha esse negócio de Tiro, Porrada e Bomba”, começou comentando a ex-BBB em seu Instagram.

A participante do BBB 22 explicou: “Isso ia... Eu não queria nem ver o que iria acontecer com as minhas laces, ainda bem que inventaram isso só esse ano”.

Brunna ainda comentou que teria que ficar com tranças nagô no cabelo, ao invés de usar suas perucas. Porém, a esposa de Ludmilla se confundiu e acabou chamando uma das participantes de Tina, não deixando claro se queria dizer Sarah Aline ou Domitila, já que as duas estavam com tranças no cabelo.

“Com certeza ia ter que ficar de nagô igual a Tina ficou, porque se não ia manchar a lace toda. Essa telinha aqui, se aquela fumaça rosa pega... Aquilo rosa pra sair dessa tela, meu amor, só comprando outra. Misericórdia, ainda bem”, complementou Brunna.

Eita!

Na manhã desta terça-feira, 4, dentro da casa mais vigiada do Brasil, os brothers já começaram a sentir as consequências do Jogo da Discórdia.

Em seu Raio-X, Bruna Griphao alfinetou Sarah Aline após uma série de desavenças que teve com a sister no Jogo de ontem.