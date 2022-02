Boninho revela dinâmica da terceira semana do BBB22: ''Acho que promete''

Pelas redes sociais, Boninho revelou as preparações da produção para a nova semana

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 15h03

Nesta quarta-feira, 2, Boninho (60) resolveu entregar spoilers da dinâmica da terceira semana do Big Brother Brasil.

Pelas redes sociais, o diretor do programa compartilhou um vídeo revelando a preparação da produção para a prova do líder, do anjo e do jogo da discórdia.

"Semana quente! Estamos preparando uma prova do líder com consequência, prova do anjo com consequências e um jogo da discórdia com aquela brincadeira de por na testa", disse ele.

O marido de Ana Furtado (48) ainda comentou sobre a formação do paredão: "Além disso um paredão diferente e com muitos votos abertos", escreveu na legenda.

Nos comentários, o público ficou bem animado com as novidades: "Boninho botou o cropped e tá reagindo", "Amei você é demais", "Fogo no parquinho", dispararam.

CONFIRA A NOVA DINÂMICA DO BBB22