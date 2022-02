BBB22: Ludmilla desconvida Boninho de evento após brincadeira com Brunna Gonçalves: ''Já já ela vem ai''

A cantora Ludmilla brincou sobre tirar o Boninho, diretor do BBB22, de evento após brincadeira com Brunna Gonçalves

Redação Publicado em 02/02/2022, às 10h02

A cantora Ludmilla (26) usou as redes sociais para comentar um quadro do BBB22, que foi ao ar na última terça-feira, 1, onde a produção brincou com o status de “planta” da dançarina Brunna Gonçalves (30), esposa da artista.

Em um quadro, foram exibidos os melhores momentos da sister, em que aparece sem interagir com os outros participantes.

Ludmilla desconvida Boninho de evento após brincadeira com Brunna Gonçalves:

A cantora saiu em defesa da esposa e “desconvidou” Boninho (60), diretor do programa, do evento de lançamento de seu novo álbum, Numanice, com o nome dele riscado da lista de convidados.

LISTA DE CONVIDADOS DO NUMANICE:



̶b̶o̶n̶i̶n̶h̶o̶ https://t.co/rkcFQahI4k — LUDMILLA (@Ludmilla) February 2, 2022

Boninho diverte web ao rebater brincadeira de Ludmilla após VT de Brunna Gonçalves:

Divertindo ainda mais os brasileiros, o Big Boss também entrou na brincadeira e postou um vídeo animado, em que um boneco aparece regando um vaso de planta.

"A casa do BBB tem gramado sintético mas as plantas a gente rega dia sim dia não", escreveu ele. No vídeo, ainda estava escrito: "Eu tentando animar a Ludmilla para o próximo The Voice+".

"Isso, big boss, continua regando porque planta regada nasce flor. E já já ela vem ai", ainda respondeu à cantora.