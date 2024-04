Boninho e Tadeu Schmidt almoçam juntos horas antes de final do BBB 24

Celebrando mais uma edição de sucesso, Boninho e Tadeu Schmidt almoçam juntos no Rio de Janeiro horas antes de final do BBB 24; veja fotos!

As comemorações para a final do BBB 24 iniciaram mais cedo! Nesta terça-feira, 16, o diretor de TV Boninho e o apresentador Tadeu Schmidt foram vistos almoçando juntos para celebrar mais uma edição de sucesso do reality show da Globo.

Acompanhados de amigos, os dois foram flagrados em um restaurante japonês luxuoso na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro. O Big Boss e o comandante do BBB também foram vistos passeando pelo shopping ao deixar o local. Eles até mesmo tiraram foto com um fã, que os encontrou deixando o restaurante.

A grande final do BBB 24 acontece ainda esta noite! Os brothers Davi, Isabelle e Matteus disputam o prêmio de R$ 2,92 milhões, valor histórico a ser premiado no programa. A última edição ainda contará com o retorno de todos os ex-participantes, que assistiram à final em uma arquibancada na área externa da casa.

BBB 25 ultrapassa 60 mil inscrições e Boninho dispara: "Fiquem ligados"

Mesmo antes da Final do BBB 24, o público do programa já está ansioso para a próxima edição! De acordo com Boninho, diretor-geral do Big Brother Brasil, as inscrições para o BBB 25 já contam com mais de 60 mil duplas cadastradas no site oficial do reality apenas 12 horas após a liberação.

"Inscrições voando! Pico de 1.000 por minuto! Se você começou a sua, finaliza logo! Já recebemos 60 mil em duplas, totalizando 120 mil participantes. Dessa galera, 5 mil já finalizaram. Fiquem ligados, vamos fechar com 40% de ocupação nas praças", legendou ele nas redes sociais nesta terça-feira, 16.

O Big Boss ainda informou que as inscrições serão fechadas em breve, mas deverão retornar. “Quando bater em 40% a gente vai fechar para avaliar como está acontecendo em cada praça que a gente abriu e depois recomeçar. Então, assim, se você já começou o processo, corre lá e termina sua inscrição o mais rápido possível”, afirmou.