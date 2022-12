Bianca Andrade deixa escapar possível participante de BBB23

Ex-BBB e empresária Bianca Andrade faz especulações aumentaram sobre possível entrada de famoso no ‘Camarote’

Nesta quarta-feira, 28, a empresária Bianca Andrade (28) decidiu mexer com as estruturas da internet! Em suas redes sociais, ela causou a curiosidade de diversos seguidores ao se reunir com alguns influenciadores digitais, deixando escapar que um deles ali estaria confirmado no ‘Camarote’ do Big Brother Brasil 23.

Ao lado de Nayara Cardoso, Thaynara OG, Gabi Lopes, Vittor Fernando, João Guilherme e Gabriel Rocha, começaram as especulações. “Um daqui sai para o BBB23”, disparou a ex-namorada do cantor Gustavo Mioto. “Não falaremos quem. Aleatório sim, porém…”, completou Bianca.

Alguns dos nomes que estavam ao lado da empresária já foram citados em diversas listas de cotados para a nova edição do reality show de confinamento da Globo por toda a internet. Porém, ninguém ainda foi confirmado. Claro que destes nomes, o que mais circula nas especulações dos internautas no Brasil inteiro é o do ator João Guilherme. Ex-namorado de Jade Picon, filho de Leonardo, irmão de Zé Felipe e cunhado de Virginia Fonseca, o jovem ainda não foi confirmado para o reality que estreia dia 16 de janeiro.

Vale lembrar que a própria Bianca Andrade já participou de uma edição do Big Brother Brasil, a de 2020. A primeira com o formato Camarote x Pipoca, esse ano teve Thelma Assis, do grupo dos anônimos, como campeã.

Bianca Andrade exibe detalhes da mansão luxuosa da mãe

Em setembro deste ano, Bianca Andrade mostrou um pouco da nova casa que comprou para a mãe em São Paulo. Segundo ela, a residência é de novela. "Cada hora descubro uma coisa nova nessa casa. Esse lugar está sem condições, vou morar aqui", disse ela, logo após descobrir e acionar uma cascata na piscina acionada por comando de voz. Além disso, na parte interna, a casa conta com uma escada enorme, uma grande sala de jantar e uma sala de estar elegante.