Beatriz tirou lentes dos dentes para entrar no BBB 24? Especialista avalia sorriso da sister

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã dentista Kátia Blume avaliou sorriso de Beatriz após público notar mudanças antes do BBB 24

Um dos nomes mais populares do BBB 24, Beatriz voltou a ser destaque nas redes sociais por conta de seu visual. Desta vez, o sorriso da sister se tornou alvo de questionamentos e muitas pessoas acreditam que ela retirou as lentes de contato para entrar no programa como um personagem caricato. Em uma avaliação exclusiva à CARAS Brasil, a cirurgiã dentista Kátia Blume comentou sobre o sorriso da paulistana e explicou os riscos envolvendo o procedimento.

"É possível que Beatriz tenha removido as lentes, pois esse é um procedimento relativamente simples e com desgaste mínimo dos dentes naturais", diz ela, que é especialista em lentes de contato dental, procedimento que virou uma febre no mundo dos famosos.

Apesar da dúvida do público de casa, Kátia também avalia que o sorriso de Bia também pode ser fruto de outro tipo de método estético. "Também é possível que ela tenha apenas feito um procedimento de botox, que relaxa a musculatura do lábio e faz com que a gengiva fique menos aparente", explica.

A cirurgiã ainda alerta que é importante que as pessoas tomem cuidado quanto a avaliação e julgamento dos resultados alheios, já que cada indivíduo tem suas particularidades. Ela destaca que é necessário a busca maior conhecimento sobre os procedimentos, caso sintam-se interessados por tais métodos.

"Independentemente do procedimento que Beatriz tenha realizado, é importante lembrar que cada caso é único e os resultados podem variar. Se você está considerando fazer qualquer tipo de procedimento estético, é fundamental consultar um profissional qualificado para discutir todas as opções e possíveis resultados", declara.

O caso envolvendo os questionamentos sobre o sorriso de Bia virou destaque na mídia após a ex-BBB Ana Paula Renault compartilhar uma montagem comparando o sorriso da ex-vendedora ambulante e destacando que ela mudou o visual para entrar no programa da TV Globo. "Pra quem está afirmando que é filtro, ângulo, luz, não se iludam. Ela arrancou as lentes dos dentes e deixou só os atacantes", falou ela e chamou a comerciante de "Tiririca do Brás".