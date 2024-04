Beatriz explica porque não bebia no BBB 24 e relembra trauma: "Nunca mais"

No 'Mais Você', Beatriz falou sobre o motivo de não ingerir bebidas alcoólicas no BBB 24 e desabafou sobre trauma: "Achei que ia morrer"

Sendo a penúltima eliminada do BBB 24, Beatriz participou do tradicional Café com Eliminado nesta sexta-feira, 12. Durante a conversa, Ana Maria Braga questionou a ex-sister sobre o motivo de ela não beber durante as festas que rolaram na casa mais vigiada do Brasil.

A vendedora explicou que não tem o costume de ingerir bebidas alcoólicas desde antes do confinamento. "É muito raro me ver bebendo. Só final de ano, uma tacinha de alguma coisa. Eu bebia champanhe, adorava o champanhe de lá. Moscow Mule eu tomei uma vez quando fui Líder”, contou ela, que acresentou que ficava “só na água de coco e água” durante as festas.

“Eu não sou de beber, não. Também não precisa, porque eu já sou assim”, brincou a paulista, fazendo referência a sua animação durante os eventos. Na sequência, Beatriz confessou um “trauma” da primeira vez em que ficou bêbada, quando precisou até que a mãe desse banho nela.

“Tomei umas três taças de vinho na casa da minha tia. E, quando cheguei em casa, virei um copo de champanhe. Só vi tudo rodar. Nunca tinha ficado bêbada, então não sabia o que era, achei que ia morrer”, compartilhou.

Beatriz contou que conseguiu melhorar com a ajuda da mãe e do irmão, mas pensou que a recuperação não seria possível - o que fez com que ela não quisesse repetir a experiência com bebidas alcoólicas. “Depois disso, nunca mais eu fiquei bêbada”, finalizou a ex-participante.

O discurso de eliminação de Tadeu para Beatriz

Na noite desta quinta-feira, 11, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Beatriz do BBB 24 com um discurso totalmente voltado para ela. Em suas palavras, ele destacou as qualidades e defeitos dela e até a comparou com um diamante bruto que precisa ser lapidado. Confira:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 4. E vocês todos no BBB falam uma coisa muito bacana que é eu sou eu mesmo e não vou mudar. Todo mundo fala isso. Isso é muito legal mesmo. Dá para entender claramente o que vocês querem dizer. É realmente fundamental manter a essência. Mas sabe o que também tem muito valor: ouvir, aprender, evoluir. Mesmo a essência mais linda sempre pode ficar ainda melhor. Um diamante bruto é valioso, mas não se compara a um diamante lapidado. O trabalho do artesão tira os excessos e dá aquela pedra a forma exata para ela brilhar ao máximo”, disse ele.

E completou: "Bia, você é um diamante. Você é preciosa. Não precisa mais do que cinco segundos para perceber que você é especial. Com essa energia infinita, essa determinação rara, que faz de você favorita em qualquer prova de resistência. Só sai se cometer um erro, porque desistir, você não vai, é ou não é? Talvez porque, na sua vida, você nunca teve nem possibilidade de querer desistir. Quem te conhece, sabe da sua luta. E, aí dentro, num ambiente tão desafiado como essa casa, em que quase todo mundo tem seus momentos de querer ir embora, de eu não aguento mais, a Bia nunca demonstrou o menor desânimo. Nunca aceitou jogar mais ou menos. Nunca se escondeu. Nunca fugiu. Como é bonito de ver isso. Alguém que segue lutando com todas as forças, toda a garra, apesar de toda as adversidades”.

"Bia, se eu tenho um exército, eu quero alguém como você liderando as minhas tropas. Se eu tenho uma empresa, eu quero você dando exemplo para a minha equipe. Se eu sou artista e estou em cima do palco, é alguém como você que eu quero ver na plateia. E se eu sou o dono do palco, eu quero você aqui em cima. Com esse seu carisma enorme, esse seu talento inato para comunicar, entreter. Ê danada, adoro! Você jamais será esquecida, Bia. É impossível falar do BBB 24 sem falar da Bia do Brás, por muitos motivos bons e alguns ruins. Mas esses motivos ruins são tão fáceis de ajustar! Permita que esse diamante seja lapidado. E o seu brilho vai iluminar todinho o Brasil do Brasil. Vem brilhar aqui fora, Bia”, finalizou.