BBB24: Sisters imaginam retorno de Davi do Paredão

No BBB 24, Leidy Elin afirma que pretende jogar as malas do brother na piscina para extravasar no paredão desta terça-feira, 05

No jardim da casa mais vigiada do Brasil, Leidy Elin, Yasmin, Pitel, Lucas Henrique, Giovanna, Raquele e Michel conversam sobre Davi, que enfrenta o paredão desta semana. Pouco antes, Yasmin afirmou sobre o brother: 'A partir de agora eu acordo ele toda noite'.

Yasmin afirma: "O sonho da vida inteira dele é que no meio disso eu faça assim.... Mais uma que ele vai desclassificar". Leidy Elin, então, diz: "Eu estava doida que ele encostasse em mim".

Giovanna afirma que o brother cutuca os adversários até o limite. Leidy Elin retruca: "Comigo está f***, eu não vou cair na dele, por isso eu falei, tenho que extravasar, botar pra fora". Pitel responde: "A gente viu, você pulou bastante".

A sister afirma: "Não, tenho que botar pra fora, pra fora o que? Vou tacar na piscina as coisas dele". Yasmin concorda com a trancista. A assistente social diz: "Aí já perdemos o timming". Yasmin afirma que o timming irá aparecer novamente. "Se ele volta desse Paredão, ele vai voltar insuportável, se ele já começar a gritar, chupa, toma, ah não, chupa é Bin".

Leidy afirma o que irá fazer caso o brother volte falando as coisas que estão supondo. Yasmin propõe: "Aproveita e já pega que as malas dele já vão estar todas aqui embaixo". Leidy Elin, então, diz: "Vai ser isso mesmo. As minhas já vão estar lá no quarto do Buda [Quarto do Líder], porque ele vai querer ir lá atrás das coisas".

Torcida de Isabelle puxa mutirão para eliminar Davi

Emparedado, Davi está passando por uma situação delicada. Nesta terça-feira, 5, último dia de votação para o paredão do BBB 24, a torcida de Isabelle puxou um mutirão de votos para eliminar o aliado da cunhã.

No perfil oficial da torcida no Instagram, chamado QG da Isabelle Nogueira, eles publicaram uma foto da sister, mostrando o posicionamento contra Davi, que enfrenta o paredão contra Michel e Alane. "Multirão Agora é Guerra. O voto é para eliminar, vote no gshow. #ForaDavi", escreveram na legenda.

O perfil de Isabelle, no entanto, não concordou com o posicionamento da torcida e explicaram que não estavam envolvidos com o multirão. "Que fique claro que não concordamos com o que está sendo feito no QG, pois essa não foi uma decisão tomada pela nossa equipe oficial. Entendemos que os nervos de todos estão aflorados, mas, vamos lembrar do jogo da Isa, que é limpo e coerente, e seguir o exemplo dela que tanto nos orgulha. #TeamIsabelle", escreveram os administradores da cunhã.