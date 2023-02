BBB23: Web aponta assédio de Bruno ao insistir em beijar Gabriel

Atendente de farmácia Bruno tentou beijar o ator por diversas vezes, que esquivou de todas

E a festa do Big Brother Brasil 23 que rolou na madrugada deste sábado, 4, continua dando o que falar na internet! Desta vez, os internautas estão apontando um possível assédio do atendente de farmácia Bruno Nogueira, ao tentar, insistentemente, beijar o ator Gabriel Santana, que desviava todas as vezes.

Na festona que contou com shows de Simone Mendes, Menos é Mais e Felipe Araújo, as atenções dos usuários se voltaram para a forma que o pipoca tentou arrancar um beijo do camarote de todas as formas possíveis. No fim da festa, o ator de Pantanal disse para o colega que estava incomodado.

Os internautas não pouparam palavras ao falar sobre as atitudes do atendente de farmácia. A grande maioria chegou a um consenso de que o que Bruno estava fazendo poderia ser considerado assédio, tanto que a palavra em si entrou nos assuntos mais comentados do Twitter.

🚨 VEJA: Durante a madrugada, Bruno Gaga tentou beijar Gabriel diversas vezes a força. Opiniões? 👀 pic.twitter.com/bmVp5bToiL — POPTime (@siteptbr) February 4, 2023

BBB23: Ricardo prevê Big Fone tocando e fica esperando na área externa depois de festa

Vidente? Sem saber que está certo, Ricardo fica acampado do lado do Big Fone para atendê-lo desde que fez o Raio-X pela manhã. Porém, o polêmico telefone do Big Brother Brasil só irá tocar realmente durante a noite deste sábado, logo após a entrada ao vivo do programa.