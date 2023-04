BBB23: Ricardo enaltece ex-aliada no meio de briga com Sarah e Cezar

Discutindo com aliados do quarto Fundo do Mar, Ricardo faz questão de enaltecer ex-aliada para brigar com enfermeiro

Durante a briga intensa que estava tendo com a psicóloga Sarah Aline e o enfermeiro Cezar Black, o biomédico Ricardo Alface deixou todos confusos ao enaltecer a antiga aliada, a professora de educação física Larissa Santos. Mesmo que esteja jogando sozinho, o brother tomou partido ao perceber uma crítica que Black teria feito.

Cezar acusou a personal trainer de bater nos defeitos de seus rivais para que eles fiquem desestabilizados. Então, Ricardo não gostou nem um pouco da fala do enfermeiro e decidiu defender Larissa. “Você já encheu o saco dela várias vezes, mano. Você achou que tava permitido porque você selou num momento que queria paz. (...) Ela não foi estrategicamente brigar com você para as amigas dela ficarem bem na fita, não foi fazer isso”, disse Alface.

“Ela tava de saco cheio de você ter colocado as duas no Paredão, não ter colocado a Domitila, e te cutucou, sim. Jamais ela levou você em Jogo da Discórdia pra falar das suas falas”, continuou falando Ricardo, falando que Larissa apenas revidou o que Cezar teria falado.

Além disso, o biomédico aproveitou para falar que as estratégias da professora de educação física são sempre bem pensadas. “Ela não veio com nada articulado. Ela veio com informações. O que ela ia fazer, ia depender dela. A Larissa era a mina mais articulada do quarto Deserto. Eu convivi com ela. Mais do que todos os participantes, a mais articulada era ela. Mais que o Fredinho, bem mais. É subestimar a inteligência dela. Ela pode não saber falar português, pode errar várias coisas, mas ela é articulada para cac*te. Muito”, finalizou.

Saiba como foi a prova do líder da semana

A semana acelerada do BBB 23 já começou! Logo após a eliminação de Fred Nicácio do BBB 23, da Globo, os participantes já fizeram uma nova prova do líder. Sarah Aline se deu bem e é a nova líder da edição.

A prova do líder foi dividida em três etapas. Na primeira fase, os participantes fizeram um jogo da memória. Eles tinham que conseguir acertar três combinações para seguir para a próxima etapa. Bruna Griphao, Amanda, Ricardo e Sarah Aline conseguiram se dar bem e foram para a próxima fase da prova. Na segunda fase, os quatro concorrentes tiveram que montar quebra-cabeças que estavam dentro de uma mala.

Os dois mais rápidos na montagem do quebra-cabeça foram classificados para a próxima etapa. Sarah e Amanda se classificaram para a próxima etapa.Na terceira fase, Amanda e Sarah tiveram que encontrar cards coloridos na piscina de bolinhas, colocá-los nas urnas corretas e apertar o botão. A vencedora foi Sarah Aline, que foi quem conseguiu concluir a prova no menor tempo e de forma correta. Ao assumir a liderança. Sarah deu as pulseiras do grupo Vip para Ricardo e Cezar Black.

