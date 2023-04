BBB23: Ricardo crava eliminação de Dania Mendez e manda recado: ‘Vem cá’

Biomédico Ricardo Alface dá uma de sensitivo e acerta que mexicana foi eliminada de reality show gringo

Nesta terça-feira, 4, o biomédico Ricardo Alface banca uma de sensitivo dentro do Big Brother Brasil 23 e mandou recado para a influenciadora mexicana Dania Mendez, cravando que ela teria saído do reality gringo La Casa de Los Famosos, sem saber que isso é verdade.



Alface pediu para que a influenciadora voltasse para o confinamento brasileiro e acertasse as contas com ele, visto que ela teria anulado o voto de Ricardo no Poder Curinga como uma última cartada antes de sair definitivamente do programa da Globo.



Durante uma brincadeira com a cantora de pagode Marvvila, alface relembrou da intercambista, que ficou marcada por sofrer assédio sexual do cantor de funk MC Guimê e do lutador de MMA Antônio Cara de Sapato. A artista incentivou o amigo a colocar a parte de cima de uma de seus biquínis, que era coberta de paetês.



“Facinho, chega no México como ‘Dania Mendez, devolve meus votos’”, brincou a cantora, que está enfrentando o paredão ao lado da médica Amanda Meirelles, da Miss Alemanha e ativista Domitila Barros e da professora de educação física e personal trainer Larissa Santos.



“Vem cá para a gente ter uma conversa. Habla comigo, Dania Mendez”, completou Alface. Para quem não lembra, a mexicana deveria dobrar ou anular os votos de quem comprasse o Poder Curinga, que no caso, foi adquirido pelo biomédico, que investiu quase todas as suas estalecas pelo poder, que acabou não servindo de nada.

Key Alves abre o jogo sobre o término com Gustavo: ''Não foi um término amigável''

Após Gustavo Benedeti se manifestar sobre o fim do relacionamento com Key Alves, do BBB 23, a jogadora de vôlei também usou as redes sociais para falar sobre o término. Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 04, a atleta falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Key desmentiu a notícia de que teria sido amigável e contou que a decisão partiu dele.

"Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos”.

