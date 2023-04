BBB23: Premonição? Aline Wirley sonha com eliminação: “Indo embora”

Emparedadas da semana no BBB23, Aline Wirley e Amanda chocam sisters do Deserto ao revelarem sonhos estranhos

Será que Aline Wirley (41) teve uma premonição? Durante uma conversa, a ex-rouge deixou as sisters do Quarto Deserto em choque ao revelar que sonhou com sua eliminação do BBB23 nesta quinta-feira, 13. Amanda (32), que também está na berlinda na semana, relatou uma sensação estranha na última noite.

Durante um bate-papo com as aliadas, a cantora soltou a bomba e revelou o sonho inusitado: "Sonhei que eu tava indo embora, tá, gente?", contou deixando as amigas preocupadas. Logo em seguida, a médica disparou: "Acordei com uma sensação assim também”, disse relatando um clima pesado.

Para finalizar o assunto, Larissa (24) afastou os pensamentos ruins: “Deus o livre”, disse, mas logo resgatou o tema, lembrando que teve um sonho estranho após a treta de Bruna Griphao (23) com o enfermeiro Cezar Black (34). O enfermeiro também disputa sua estadia na casa mais vigiada do Brasil com as meninas do Deserto.

“Sonhei com sangue e morte, sangue e morte... Tô muito mal psicologicamente. Tô sentindo que, se eu não tomar remédio...", Larissa, que chegou a passar mal depois dos desentendimentos pediu remédio e foi acolhida pelas amigas, que ficaram preocupadas após as revelações.

Larissa tem crise de ansiedade e pede por remédios à produção #BBB23

🎥 Globoplay pic.twitter.com/aDPKd206Tm — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) April 13, 2023

Premonição? Aline Wirley pode ter errado o resultado do paredão desta quinta-feira, 13. Isso porque segundo os números do UOL, Amanda, que é considerada uma das favoritas do programa, está sendo eliminada com 37% dos votos. Ela é seguida por Aline Wirley que tem 28% e Cézar Black, que até o momento é o menos votado com apenas 24%.