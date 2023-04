BBB23: Marvvila rebate críticas e justifica comportamento no reality durante Domingão

Cantora Marvvila explica seu comportamento durante o BBB 23 em participação do Domingão

Neste domingo, 9, a cantora de pagode Marvvila, recém eliminada do Big Brother Brasil 23, decidiu falar sobre as críticas que recebeu e vem recebendo pela sua participação no reality de confinamento. Sempre chamada de “planta” pelos espectadores, ela falou durante sua participação no Domingão com Huck, se defendendo das acusações e explicou seu comportamento.

A cantora contou que a pressão dentro da casa mais vigiada do país era absurda, o que afetou bastante ela. “Quando eu cheguei lá dentro, o primeiro baque foi entrar em dupla. Com uma pessoa completamente diferente. Ali eu já fiquei acuada, a gente era bem diferente mesmo. Pensei: 'Cara, vai complicar meu jogo aqui'”, revelou.

Marvvila ainda aproveitou para ressaltar que a pressão aumentou muito quando precisou jogar em grupo, e que, por conta disso, acabou cedendo demais para agradar os grupos do BBB 23, que eram extremamente divididos.

Lívia Andrade aproveitou para destacar a incoerência da cantora, levando em consideração do início da carreira e quando entrou no reality. “Você era Camarote. O que a gente espera de um artista? Como você vinha nas caravanas e aproveitava as oportunidades para brilhar e mostrar o seu talento... Eu acho que você poderia ter explorado mais esse espaço que você teve”, disse a apresentadora.

“Eu tinha algumas coisas em mente, 'ali eu vou ser eu mesma', 'eu vou me jogar'. Mas a pressão era muito grande e acabei me apagando um pouco”, se defendeu Marvvila, concordando com a apresentadora. Ela ainda destacou que alguns momentos que mais se mostrou foram nos Jogos da Discórdia, onde conseguia falar sem a pressão dos aliados. “Ali era o que eu queria. Porque no jogo em si, nas votações, eu tinha que acabar cedendo muitas vezes pro grupo”, contou.

Saiba como será a formação do paredão no BBB 23

No domingo, 9, os participantes formam um paredão triplo. A formação começa com os dois emparedados pelo Monstro. O Anjo será autoimune. O líder manda uma pessoa direto para o paredão. A casa vota e manda mais uma pessoa. O dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa. O emparedado pelo líder salva um dos dois emparedados com o colar do Monstro. Então, a pessoa que ainda estiver emparedada pelo Monstro chama uma pessoa para o paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta e formam um paredão triplo.

