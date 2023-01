BBB 23: Manoel confronta Gabriel após indireta: “Fala na cara”

O médico Manoel entrou em uma discussão com o modelo Gabriel nesta quarta-feira na Casa de Vidro

Em busca de uma vaga no elenco da casa mais vigiada do Brasil, Manoel Vicente e Gabriel Tavares se enfrentam na Casa de Vidro já que apenas um dos brothers vai passar para a próxima etapa do BBB 23. Nesta quarta-feira, 11, o modelo criticou a personalidade do psiquiatra e o acusou de fazer de tudo para aparecer. "O cara veio para aparecer ou para jogar?", indagou Tavares, ao ver o ruivo dançando com os visitantes do aquário, instalado em um shopping no Rio de Janeiro.

Manoel escutou a alfinetada, rebatendo com mais gritos e pulos enquanto se comunicava com os fãs do lado de fora. O médico não gostou do comentário e chamou Gabriel para uma DR no canto da casa de vidro. "No meu jogo a gente fala na cara", disparou. "Eu vim pra causar! Eu vim pra jogar! Só que no meu jogo a gente fala na cara! No meu jogo não fala pelas costas, fala na cara! Aqui é jogo de quem não esconde opinião, não", criticou o médico.

"Aqui não é lugar para eliminar, é para pedir voto. Aqui não é jogo da discórdia, não estou dando opinião de você. Você pode falar de você, não me eliminar", continuou Manoel sobre as atitudes do ex-affair da cantora Anitta.

A discussão continuou quando Vicente sugeriu que eles deveriam se unir e não tentar manchar a imagem um do outro "Eu não tô falando de você, a Paula não tá falando da Giovanna, ninguém tá falando de ninguém. Aqui é casa de vidro, não é o jogo.”

"O jogo começou no confinamento. Aqui é jogo. São estratégias diferentes. O respeito é o mesmo, mas se saiu daqui, é jogo", continuou Gabriel. O psiquiatra encerrou o papo com uma alfinetada no modelo. "Eu confio no meu taco. Aqui eu tô nessa vibe, falando só sobre mim, e menos sobre os outros”